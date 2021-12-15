https://ria.ru/20211215/gaz-1763848339.html
ЕК предложила создать механизм совместных закупок газа в хранилища
ЕК предложила создать механизм совместных закупок газа в хранилища - РИА Новости, 15.12.2021
ЕК предложила создать механизм совместных закупок газа в хранилища
Еврокомиссия предлагает создать механизм, в рамках которого страны Евросоюза смогут совершать совместные добровольные закупки природного газа для наполнения... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:42
2021-12-15T14:42
2021-12-15T14:42
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает создать механизм, в рамках которого страны Евросоюза смогут совершать совместные добровольные закупки природного газа для наполнения хранилищ, говорится в сообщении Еврокомиссии."Предложение дает возможность государствам-членам ЕС совершать добровольные совместные закупки для того, чтобы были стратегические резервы", - говорится в нем о предложениях ЕК по рынку газа.Предложения Еврокомиссии еще должны быть утверждены странами ЕС.Как сообщил журналистам источник в союзе, роль ЕК в этом процессе может заключаться в обеспечении соблюдения правил ЕС и в распространении опыта.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763847669.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия
ЕК предложила создать механизм совместных закупок газа в хранилища
ЕК предложила создать механизм совместных добровольных закупок газа в хранилища