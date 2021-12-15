https://ria.ru/20211215/gaz-1763829827.html

Цены на газ в Европе опустились до 1400 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились до 1400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.12.2021

Цены на газ в Европе опустились до 1400 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов утром теряют 7%, опускались ниже 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:29

2021-12-15T13:29

2021-12-15T13:29

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов утром теряют 7%, опускались ниже 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1480 долларов, в начале торгов росла и превышала 1550 долларов. Однако в последний час цены перешли к снижению и к 12.44 мск упали до 1390,4 доллара, что на 7,3% ниже расчётной цены накануне — 1499 долларов за тысячу кубометров.Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос почти до 1190 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на 10% — цены подскочили в прошлую среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии в тот день, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИДа Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода "Северный поток — 2" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ria.ru/20211214/potok-1763734558.html

https://ria.ru/20211210/energokrizis-1762990609.html

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экономика, в мире, природный газ, азия, европа, цены