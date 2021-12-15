https://ria.ru/20211215/gaz-1763799648.html
Цены на газ в Европе превысили 1550 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1550 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.12.2021
Цены на газ в Европе превысили 1550 долларов за тысячу кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября преодолела отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:20
2021-12-15T11:20
2021-12-15T13:12
экономика
в мире
природный газ
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европа
цены
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября преодолела отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.По индексу голландского TTF на открытии сессии топливо торговалось немного выше 1480 долларов, после небольшого снижения начало демонстрировать рост и на 10:22 мск достигло 1553,9 доллара. По сравнению с расчетной ценой накануне — 1499 долларов — стоимость увеличилась на 3,7%.Форвардные рынки также продолжают расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель увеличился почти до 1190 долларов. Дорожают и спотовые контракты. Если в ноябре стоимость топлива приближалась к 950 долларов, то теперь приближается к отметке 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на десять процентов — голубое топливо подорожало в прошлую среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии, после чего поток топлива оттуда снизился примерно на 14%. А скачок 13 декабря спровоцировали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода "Северный поток — 2" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Эти факторы по-прежнему сказываются на ценовой динамике, хотя в течение ноября топливо торговалось у отметки в тысячу долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20211214/potok-1763734558.html
https://ria.ru/20211210/energokrizis-1762990609.html
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экономика, в мире, природный газ, азия, европа, цены
11:20 15.12.2021 (обновлено: 13:12 15.12.2021)
Цены на газ в Европе превысили 1550 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1550 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе
впервые с 6 октября преодолела отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По индексу голландского TTF на открытии сессии топливо торговалось немного выше 1480 долларов, после небольшого снижения начало демонстрировать рост и на 10:22 мск достигло 1553,9 доллара. По сравнению с расчетной ценой накануне — 1499 долларов — стоимость увеличилась на 3,7%.
Форвардные рынки также продолжают расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель увеличился почти до 1190 долларов.
Дорожают и спотовые контракты. Если в ноябре стоимость топлива приближалась к 950 долларов, то теперь приближается к отметке 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.
Резко — почти на десять процентов — голубое топливо подорожало в прошлую среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии
, после чего поток топлива оттуда снизился примерно на 14%. А скачок 13 декабря спровоцировали слова главы МИД Германии Анналены Бербок
о том, что работа газопровода "Северный поток — 2
" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.
Газовый рынок Европы
остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии
. Эти факторы по-прежнему сказываются на ценовой динамике, хотя в течение ноября топливо торговалось у отметки в тысячу долларов.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.
Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.