https://ria.ru/20211215/gaz-1763766885.html

Минэнерго Украины объяснило инициативу закупки газа для ТЭС и ТЭЦ

Минэнерго Украины объяснило инициативу закупки газа для ТЭС и ТЭЦ - РИА Новости, 15.12.2021

Минэнерго Украины объяснило инициативу закупки газа для ТЭС и ТЭЦ

Министерство энергетики Украины инициирует принятие правительством распоряжения о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа в случае... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T03:58

2021-12-15T03:58

2021-12-15T03:58

в мире

украина

центрэнерго

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алексей данилов

денис шмыгаль

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Министерство энергетики Украины инициирует принятие правительством распоряжения о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа в случае необходимости, сообщается на сайте министерства.Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма во вторник заявил, что на сегодняшний день на украинских складах запасы угля составляют 450 тысяч тонн, до конца года эта цифра должна достигнуть минимум 800 тысяч тонн. Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что кабинет министров Украины готовится переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии."Для обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона министерство энергетики инициирует принятие правительством распоряжения о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа. Предусматривается его использование не на постоянной основе, а только в случае необходимости", - говорится в сообщении.Этот механизм, как уточняется, "обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях при использовании ими в качестве топлива природного газа и будет применяться в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь"."Это не значит, что мы переводим все наши ТЭС и ТЭЦ на газ. Механизм, который будет имплементирован, предполагает использование газа только для того объема генерирующих мощностей, которого может не хватать в определенный момент… Мы не хотим допустить ситуацию, которая была в прошлом году, когда "Центрэнерго" использовал газ для производства электрической энергии и не имел средств, чтобы рассчитаться за поставленные объемы, потому что не было предусмотрено соответствующего механизма", – цитирует пресс-служба первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко.В релизе подчеркивается, что в то же время продолжается накопление угля на складах. В декабре ожидается около 1 миллиона 950 тысяч тонн поставок украинского и импортного угля в целом. Планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 миллиона тонн.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что обратился к главе Службе безопасности (СБУ) Ивану Баканову с письмом, в котором просит разобраться в энергетическом кризисе в стране и выяснить, не является ли это "диверсией со стороны России и других лиц".

https://ria.ru/20211213/gaz-1763385428.html

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в мире, украина, центрэнерго, иван баканов, алексей данилов, денис шмыгаль