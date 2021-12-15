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Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов
Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов - РИА Новости, 15.12.2021
Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов
Не прогибаться под американцев, избавиться от мигрантов, защитить своих работяг — лозунги некоторых участников президентских выборов во Франции не отличаются... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:00
2021-12-15T11:01
в мире
париж
европа
франция
франсуа олланд
жан-мари ле пен
марин ле пен
анн идальго
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ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Не прогибаться под американцев, избавиться от мигрантов, защитить своих работяг — лозунги некоторых участников президентских выборов во Франции не отличаются политкорректностью. Одного из кандидатов уже пытались задушить после выступления. За четыре месяца до голосования острая борьба разворачивается на правом фланге. Валери Пекресс, Марин Ле Пен, Эрик Земмур — кто-то из них составит конкуренцию Эммануэлю Макрону. Действующий президент предпочитает пока держаться над схваткой.Реконкиста Земмура О возможности самовыдвижения скандально известного публициста Эрика Земмура заговорили еще летом. И в конце ноября он заявил о намерении бороться за высший государственный пост.Земмур — фигура противоречивая: одни его горячо поддерживают, другие ненавидят. Интеллектуал, эрудит, полемист крайне правых взглядов. Сторонник жесточайшего ограничения миграции, антиисламист, критик неолиберализма, защитник национального суверенитета и противник объединенной Европы. Приверженец традиционных ценностей с высокомерным отношением к женщинам.Земмур очень резок в высказываниях и не намерен сглаживать углы. Дважды суд признавал его виновным в разжигании межнациональной и расовой розни.Для Земмура будущее Франции невозможно без резкого, радикального поворота политики, изменения социальной модели общества. На первом предвыборном митинге он сообщил об учреждении собственного движения Reconquête, которое должно стать основой будущей партии. "Реконкиста" — прямая отсылка к отвоеванию христианами земель Пиренейского полуострова, занятых маврами-мусульманами.К слову, мероприятие проходило в выставочном комплексе парижского пригорода Вильпент — это департамент Сена-Сен-Дени, где много иммигрантов. Один из самых криминализированных районов в стране.Не обошлось без инцидентов: представители ассоциации SOS Racisme попытались устроить в зале акцию протеста, завязалась потасовка. Кроме того, на Земмура напал человек из толпы, попытался схватить за горло. Охранники быстро его оттащили.В полуторачасовой речи претендент на пост президента под одобрительные возгласы многотысячной толпы пообещал "нулевую иммиграцию", отмену воссоединения семей беженцев, высылку всех нелегалов, прекращение выплаты социальных и медицинских пособий приезжим. Также он объяснил, что готов встать у руля, чтобы остановить обнищание и утрату былого могущества страны.Земмур — самый радикальный из правых кандидатов. Есть даже мнение, что его выдвижение — хитрый ход правящей элиты, попытка выбить почву из-под ног Марин Ле Пен. Действительно, у Земмур и Ле Пен общий электорат, и рейтинги Марин немедленно просели.Однако более вероятно то, что за Земмуром стоит французский бизнес, в частности, противник Эммануэля Макрона миллиардер Венсан Боллоре.Ле Пен уже не крайне праваяДо этого главным и практически единственным реальным соперником Макрона считалась лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Для нее это уже третья президентская кампания: в 2012-м она заняла третье место с 18 процентами голосов — уступила Франсуа Олланду (29) и Николя Саркози (27), а в 2017-м прошла во второй тур, где проиграла Макрону со счетом 34:66.Партию Ле Пен по инерции называют ультраправой, хотя по сути это давно уже не так. Радикальным, в какой-то степени маргинальным политиком был ее отец Жан-Мари Ле Пен — основатель "Национального фронта". Он позволял себе расистские и антисемитские высказывания. С 2011-го, когда Ле Пен-старший отошел от дел, его дочь занималась "дедемонизацией" "Нацфронта", дистанцируясь от прошлого и меняя партийный имидж так, чтобы отклеились ярлыки. Поэтому и название изменили.Марин хоть и позиционирует себя как внесистемного политика, но гораздо сдержаннее, чем ее родитель. Она не раз подчеркивала, что скандальные заявления отца не одобряет и придерживается куда более умеренных взглядов.Ее программа: защита суверенитета, ограничение миграции, отстаивание традиционных ценностей и интересов "работяг".Летом она говорила, что не опасается Земмура и верит в своего избирателя. "Я боюсь только того, что его высказывания, зачастую крайне радикальные, которые я не разделяю, могут смешать с моими и мой проект станет жертвой этой карикатуры", — объясняла глава "Национального объединения".Опросы показывают, что Земмуру вполне по силам потягаться с Ле Пен, и на этом поле предстоит серьезная борьба. Причем переходить в открытую конфронтацию нельзя, ведь голоса, отданные за соперника, могут очень помочь во втором туре.Неожиданно ПекрессТем временем в гонку с ходу ворвалась кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс. Не будучи фаворитом на конгрессе партии, она пробилась во второй тур внутреннего голосования и затем уверенно одержала верх, получив право баллотироваться на пост президента.На фоне Земмура и Ле Пен Пекресс, безусловно, самая умеренная (поэтому соперники ее презрительно отправляют к макронистам). Из истеблишмента: выпускница Национальной школы администрации (кузница кадров французской политический элиты), карьерный, респектабельный политик.Пекресс трижды избирали в парламент, при Николя Саркози она занимала посты министра высшего образования, министра по бюджету. С 2015-го возглавляет Иль-де-Франс — столичный регион.В отличие от конкурентов справа, Пекресс выступает за сильный Европейский союз. Сторонница политического либерализма, в вопросах миграции с учетом повестки придерживается ограничительного подхода. Сама себя характеризует как "на две трети Меркель, на одну — Тэтчер".Еще совсем недавно в возможный успех кандидата от "Республиканцев" верилось с трудом, даже несмотря на хороший результат на региональных выборах — слишком тяжелым был удар по партии после скандала с Франсуа Фийоном. Многие полагали, что без лидера правые погрязнут во внутрипартийных склоках. Однако Пекресс, похоже, осознает такую опасность, поэтому встречается с коллегами, проигравшими ей на праймериз, и, возможно, сумеет-таки объединить вокруг себя всю партийную семью.Еще нюанс: предположим, Ле Пен или Земмур победят в первом туре, но во втором против Макрона им будет очень тяжело. В кандидатов сразу полетят старые обвинения: фашист, расист и прочее. Сложится так называемый "республиканский фронт" — объединение против одного врага, голосование не за, а против — такое уже было.Представителю "Республиканцев" в этом плане легче. Это подтверждает проведенный 6-7 декабря по заказу телеканала BFM опрос компании Elabe: Пекресс во втором туре может одолеть Макрона со счетом 52:48. Правда, в финал еще надо пробиться.Левые во второй лиге, а Макрон — над всемиУ левых перспективы куда скромнее. Больше остальных рейтинг лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон — порядка восьми процентов. Но это вдвое хуже, чем его же результат на прошлых выборах (почти 20 процентов). Кандидат от партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо не наберет и семи.Определенные надежды возлагали на кандидата от Соцпартии мэра Парижа Анн Идальго. Однако ее рейтинг колеблется в районе трех-пяти процентов — полный провал для политической организации, которая недавно управляла страной.Понимая тяжесть ситуации, Идальго призывала левых провести общие праймериз и выставить общего кандидата. Не согласились: слишком сильны противоречия на левом фланге, уступать никто не хочет."Если прибегать к спортивной аналогии, мы (левые) играем во второй лиге с риском провалиться в третью" — так характеризует ситуацию сенатор-социалист Патрик Каннер.А Макрон в это время просто руководит государством. О решении баллотироваться пока не объявил. Но в том, что он пойдет на вторую пятилетку, сомнений нет. На переизбрание есть все шансы: кризис "желтых жилетов" позади, связанные с пандемией действия властей люди в целом одобряют, кампанию по вакцинации признали успешной.Кроме того, с 1 января Франция — председатель в ЕС. Очень кстати для Макрона. Так, в четверг он сообщил о том, что в Париже 10-11 марта состоится внеочередной саммит Евросоюза. Это ровно за месяц до выборов. Отличный повод показать себя как лидера, другие кандидаты могут о таком только мечтать.Наконец, пока соперники разбираются между собой, Макрон держится над схваткой, имея возможность в нужный момент скорректировать свою политику и программу. К тому же если он официально вступит в кампанию, СМИ станут тщательно следить за его выходами к публике, подсчитывая каждую минуту, поскольку закон требует паритета между кандидатами. И доказать, что это не партийный митинг, а рабочая поездка, непросто.Скорее всего, Макрон протянет до последнего. Ясно одно: выборы пройдут в два тура. По опросам общественного мнения, лидирует действующий президент: его готовы поддержать 25 процентов избирателей.Впрочем, во Франции никогда нельзя исключать громкий скандал, способный перетряхнуть весь политический расклад.
https://ria.ru/20211106/frantsiya-1757548189.html
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в мире, париж, европа, франция, франсуа олланд, жан-мари ле пен, марин ле пен, анн идальго, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, валери пекрес, эрик земмур
08:00 15.12.2021 (обновлено: 11:01 15.12.2021)
 

Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов

© AFP 2021 / Julien de RosaСторонники французского ультраправого кандидата в президенты 2022 года Эрика Земмура во время предвыборного митинга в Вильпенте, недалеко от Парижа
Сторонники французского ультраправого кандидата в президенты 2022 года Эрика Земмура во время предвыборного митинга в Вильпенте, недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Julien de Rosa
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ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Не прогибаться под американцев, избавиться от мигрантов, защитить своих работяг — лозунги некоторых участников президентских выборов во Франции не отличаются политкорректностью. Одного из кандидатов уже пытались задушить после выступления. За четыре месяца до голосования острая борьба разворачивается на правом фланге. Валери Пекресс, Марин Ле Пен, Эрик Земмур — кто-то из них составит конкуренцию Эммануэлю Макрону. Действующий президент предпочитает пока держаться над схваткой.

Реконкиста Земмура

О возможности самовыдвижения скандально известного публициста Эрика Земмура заговорили еще летом. И в конце ноября он заявил о намерении бороться за высший государственный пост.
Земмур — фигура противоречивая: одни его горячо поддерживают, другие ненавидят. Интеллектуал, эрудит, полемист крайне правых взглядов. Сторонник жесточайшего ограничения миграции, антиисламист, критик неолиберализма, защитник национального суверенитета и противник объединенной Европы. Приверженец традиционных ценностей с высокомерным отношением к женщинам.
Земмур очень резок в высказываниях и не намерен сглаживать углы. Дважды суд признавал его виновным в разжигании межнациональной и расовой розни.
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Для Земмура будущее Франции невозможно без резкого, радикального поворота политики, изменения социальной модели общества. На первом предвыборном митинге он сообщил об учреждении собственного движения Reconquête, которое должно стать основой будущей партии. "Реконкиста" — прямая отсылка к отвоеванию христианами земель Пиренейского полуострова, занятых маврами-мусульманами.
К слову, мероприятие проходило в выставочном комплексе парижского пригорода Вильпент — это департамент Сена-Сен-Дени, где много иммигрантов. Один из самых криминализированных районов в стране.
Не обошлось без инцидентов: представители ассоциации SOS Racisme попытались устроить в зале акцию протеста, завязалась потасовка. Кроме того, на Земмура напал человек из толпы, попытался схватить за горло. Охранники быстро его оттащили.
В полуторачасовой речи претендент на пост президента под одобрительные возгласы многотысячной толпы пообещал "нулевую иммиграцию", отмену воссоединения семей беженцев, высылку всех нелегалов, прекращение выплаты социальных и медицинских пособий приезжим. Также он объяснил, что готов встать у руля, чтобы остановить обнищание и утрату былого могущества страны.
Женщина проходит мимо плакатов с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, юго-западная Франция - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 08:00
Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник
Земмур — самый радикальный из правых кандидатов. Есть даже мнение, что его выдвижение — хитрый ход правящей элиты, попытка выбить почву из-под ног Марин Ле Пен. Действительно, у Земмур и Ле Пен общий электорат, и рейтинги Марин немедленно просели.
Однако более вероятно то, что за Земмуром стоит французский бизнес, в частности, противник Эммануэля Макрона миллиардер Венсан Боллоре.

Ле Пен уже не крайне правая

До этого главным и практически единственным реальным соперником Макрона считалась лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Для нее это уже третья президентская кампания: в 2012-м она заняла третье место с 18 процентами голосов — уступила Франсуа Олланду (29) и Николя Саркози (27), а в 2017-м прошла во второй тур, где проиграла Макрону со счетом 34:66.
Партию Ле Пен по инерции называют ультраправой, хотя по сути это давно уже не так. Радикальным, в какой-то степени маргинальным политиком был ее отец Жан-Мари Ле Пен — основатель "Национального фронта". Он позволял себе расистские и антисемитские высказывания. С 2011-го, когда Ле Пен-старший отошел от дел, его дочь занималась "дедемонизацией" "Нацфронта", дистанцируясь от прошлого и меняя партийный имидж так, чтобы отклеились ярлыки. Поэтому и название изменили.
Марин хоть и позиционирует себя как внесистемного политика, но гораздо сдержаннее, чем ее родитель. Она не раз подчеркивала, что скандальные заявления отца не одобряет и придерживается куда более умеренных взглядов.
© AP Photo / StringerМарин Ле Пен целует девочку во время предвыборного митинга в Анени-Бомоне
Марин ле Пен целует девочку во время предвыборного митинга в Анени-Бомоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Stringer
Марин Ле Пен целует девочку во время предвыборного митинга в Анени-Бомоне
Ее программа: защита суверенитета, ограничение миграции, отстаивание традиционных ценностей и интересов "работяг".
Летом она говорила, что не опасается Земмура и верит в своего избирателя. "Я боюсь только того, что его высказывания, зачастую крайне радикальные, которые я не разделяю, могут смешать с моими и мой проект станет жертвой этой карикатуры", — объясняла глава "Национального объединения".
Опросы показывают, что Земмуру вполне по силам потягаться с Ле Пен, и на этом поле предстоит серьезная борьба. Причем переходить в открытую конфронтацию нельзя, ведь голоса, отданные за соперника, могут очень помочь во втором туре.

Неожиданно Пекресс

Тем временем в гонку с ходу ворвалась кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс. Не будучи фаворитом на конгрессе партии, она пробилась во второй тур внутреннего голосования и затем уверенно одержала верх, получив право баллотироваться на пост президента.
На фоне Земмура и Ле Пен Пекресс, безусловно, самая умеренная (поэтому соперники ее презрительно отправляют к макронистам). Из истеблишмента: выпускница Национальной школы администрации (кузница кадров французской политический элиты), карьерный, респектабельный политик.
Пекресс трижды избирали в парламент, при Николя Саркози она занимала посты министра высшего образования, министра по бюджету. С 2015-го возглавляет Иль-де-Франс — столичный регион.
© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
В отличие от конкурентов справа, Пекресс выступает за сильный Европейский союз. Сторонница политического либерализма, в вопросах миграции с учетом повестки придерживается ограничительного подхода. Сама себя характеризует как "на две трети Меркель, на одну — Тэтчер".
Еще совсем недавно в возможный успех кандидата от "Республиканцев" верилось с трудом, даже несмотря на хороший результат на региональных выборах — слишком тяжелым был удар по партии после скандала с Франсуа Фийоном. Многие полагали, что без лидера правые погрязнут во внутрипартийных склоках. Однако Пекресс, похоже, осознает такую опасность, поэтому встречается с коллегами, проигравшими ей на праймериз, и, возможно, сумеет-таки объединить вокруг себя всю партийную семью.
Еще нюанс: предположим, Ле Пен или Земмур победят в первом туре, но во втором против Макрона им будет очень тяжело. В кандидатов сразу полетят старые обвинения: фашист, расист и прочее. Сложится так называемый "республиканский фронт" — объединение против одного врага, голосование не за, а против — такое уже было.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Представителю "Республиканцев" в этом плане легче. Это подтверждает проведенный 6-7 декабря по заказу телеканала BFM опрос компании Elabe: Пекресс во втором туре может одолеть Макрона со счетом 52:48. Правда, в финал еще надо пробиться.

Левые во второй лиге, а Макрон — над всеми

У левых перспективы куда скромнее. Больше остальных рейтинг лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон — порядка восьми процентов. Но это вдвое хуже, чем его же результат на прошлых выборах (почти 20 процентов). Кандидат от партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо не наберет и семи.
Определенные надежды возлагали на кандидата от Соцпартии мэра Парижа Анн Идальго. Однако ее рейтинг колеблется в районе трех-пяти процентов — полный провал для политической организации, которая недавно управляла страной.
Понимая тяжесть ситуации, Идальго призывала левых провести общие праймериз и выставить общего кандидата. Не согласились: слишком сильны противоречия на левом фланге, уступать никто не хочет.
"Если прибегать к спортивной аналогии, мы (левые) играем во второй лиге с риском провалиться в третью" — так характеризует ситуацию сенатор-социалист Патрик Каннер.
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкMэр Парижа Анн Идальго
Mэр Парижа Анн Идальго - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Mэр Парижа Анн Идальго
А Макрон в это время просто руководит государством. О решении баллотироваться пока не объявил. Но в том, что он пойдет на вторую пятилетку, сомнений нет. На переизбрание есть все шансы: кризис "желтых жилетов" позади, связанные с пандемией действия властей люди в целом одобряют, кампанию по вакцинации признали успешной.
Кроме того, с 1 января Франция — председатель в ЕС. Очень кстати для Макрона. Так, в четверг он сообщил о том, что в Париже 10-11 марта состоится внеочередной саммит Евросоюза. Это ровно за месяц до выборов. Отличный повод показать себя как лидера, другие кандидаты могут о таком только мечтать.
Наконец, пока соперники разбираются между собой, Макрон держится над схваткой, имея возможность в нужный момент скорректировать свою политику и программу. К тому же если он официально вступит в кампанию, СМИ станут тщательно следить за его выходами к публике, подсчитывая каждую минуту, поскольку закон требует паритета между кандидатами. И доказать, что это не партийный митинг, а рабочая поездка, непросто.
Скорее всего, Макрон протянет до последнего. Ясно одно: выборы пройдут в два тура. По опросам общественного мнения, лидирует действующий президент: его готовы поддержать 25 процентов избирателей.
Впрочем, во Франции никогда нельзя исключать громкий скандал, способный перетряхнуть весь политический расклад.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня 2020, 08:00
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
 
В миреПарижЕвропаФранцияФрансуа ОлландЖан-Мари Ле ПенМарин Ле ПенАнн ИдальгоЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонВалери ПекресЭрик Земмур
 
 
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