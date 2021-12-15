При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"
© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
© "ВЭБ.РФ"
Мероприятия проводятся на нескольких площадках: в городских лабораториях ВЭБ.РФ, Доме русского зарубежья и Доме культуры им. Зуева. Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" посвящен истории и судьбам российской эмиграции. Фестиваль объединяет выставки, концерты, спектакли и лекции, посвященные жизни и творчеству выдающихся россиян, покинувших страну, но не потерявших связи с Родиной. Одним из организаторов фестиваля выступает "Фонд наследия русского зарубежья", совет которого возглавляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
В Городских лабораториях ВЭБ.РФ 15 декабря состоялось заседание Совета "Фонда наследия русского зарубежья. На заседании Совета были подведены итоги работы Фонда в 2021 году, а также утверждены планы на 2022 год.
"Для корпорации ВЭБ.РФ создание Фонда русского зарубежья – это ответственная культурная и гуманитарная миссия. Первыми шагами фонда стали приобретение архива адмирала Александра Колчака и рукописей писательницы Нины Берберовой. Также в этом году Фонд приобрел и передал в дар Дому русского зарубежья архивы писателя Ивана Шмелева и генерала Антона Деникина. Это ценнейшие материалы для изучения нашей истории и культуры, которые будут востребованы специалистами, учеными и всеми, кто интересуется этим периодом жизни страны", – сказала зампредседателя ВЭБ.РФ, член правления Наталья Тимакова, слова которой приводятся в сообщении.
По словам руководителя "Фонда наследия русского зарубежья" Елены Чернышковой, на мероприятиях фестиваля москвичи познакомятся с богатой и драматичной историей русского зарубежья, разных волн эмиграции.
“Мы рады представить жителям Москвы программу всероссийского фестиваля о русском зарубежье, который уже с успехом прошел в Екатеринбурге, Омске, Владивостоке и Перми. В ходе мероприятий фестиваля мы открываем жителям городов подробности о судьбах их знаменитых соотечественников. Случаются и открытия новых имен - уроженцев городов, не известных на Родине, но прославившихся за рубежом. Среди них - Аля Рахманова, пермячка и знаменитая австрийская писательница. Такие открытия имеют не только культурное, но и научное значение. На мероприятиях фестиваля москвичи познакомятся с богатой и драматичной историей русского зарубежья, разных волн эмиграции, в том числе самой массовой волны 20-х годов ХХ века, которая сегодня незаслуженно забыта”, - сказала Чернышкова.
8 декабря, 16:53В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"