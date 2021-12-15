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При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"

При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" - РИА Новости, 15.12.2021

При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"

При поддержке ВЭБ.РФ 15 и 16 декабря 2021 года в Москве проходят мероприятия в рамках фестиваля "Русское зарубежье: города и лица", сообщает пресс-служба ВЭБ. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:03

2021-12-15T20:03

2021-12-15T20:03

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. При поддержке ВЭБ.РФ 15 и 16 декабря 2021 года в Москве проходят мероприятия в рамках фестиваля "Русское зарубежье: города и лица", сообщает пресс-служба ВЭБ.Мероприятия проводятся на нескольких площадках: в городских лабораториях ВЭБ.РФ, Доме русского зарубежья и Доме культуры им. Зуева. Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" посвящен истории и судьбам российской эмиграции. Фестиваль объединяет выставки, концерты, спектакли и лекции, посвященные жизни и творчеству выдающихся россиян, покинувших страну, но не потерявших связи с Родиной. Одним из организаторов фестиваля выступает "Фонд наследия русского зарубежья", совет которого возглавляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.В Городских лабораториях ВЭБ.РФ 15 декабря состоялось заседание Совета "Фонда наследия русского зарубежья. На заседании Совета были подведены итоги работы Фонда в 2021 году, а также утверждены планы на 2022 год.По словам руководителя "Фонда наследия русского зарубежья" Елены Чернышковой, на мероприятиях фестиваля москвичи познакомятся с богатой и драматичной историей русского зарубежья, разных волн эмиграции.

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