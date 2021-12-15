Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/festival-1763940365.html
При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"
При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" - РИА Новости, 15.12.2021
При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"
При поддержке ВЭБ.РФ 15 и 16 декабря 2021 года в Москве проходят мероприятия в рамках фестиваля "Русское зарубежье: города и лица", сообщает пресс-служба ВЭБ. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:03
2021-12-15T20:03
новости компаний - экономика
москва
вэб.рф (вэб)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632270_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_211d5e32718e2e98ad2956beecfe35c2.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. При поддержке ВЭБ.РФ 15 и 16 декабря 2021 года в Москве проходят мероприятия в рамках фестиваля "Русское зарубежье: города и лица", сообщает пресс-служба ВЭБ.Мероприятия проводятся на нескольких площадках: в городских лабораториях ВЭБ.РФ, Доме русского зарубежья и Доме культуры им. Зуева. Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" посвящен истории и судьбам российской эмиграции. Фестиваль объединяет выставки, концерты, спектакли и лекции, посвященные жизни и творчеству выдающихся россиян, покинувших страну, но не потерявших связи с Родиной. Одним из организаторов фестиваля выступает "Фонд наследия русского зарубежья", совет которого возглавляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.В Городских лабораториях ВЭБ.РФ 15 декабря состоялось заседание Совета "Фонда наследия русского зарубежья. На заседании Совета были подведены итоги работы Фонда в 2021 году, а также утверждены планы на 2022 год.По словам руководителя "Фонда наследия русского зарубежья" Елены Чернышковой, на мероприятиях фестиваля москвичи познакомятся с богатой и драматичной историей русского зарубежья, разных волн эмиграции.
https://realty.ria.ru/20211201/veb-1761613156.html
https://ria.ru/20211208/veb-1762794702.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632270_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cf399485c6ab36a52999f6e469659d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, москва, вэб.рф (вэб), россия
20:03 15.12.2021
 

При поддержке ВЭБ.РФ проходит фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. При поддержке ВЭБ.РФ 15 и 16 декабря 2021 года в Москве проходят мероприятия в рамках фестиваля "Русское зарубежье: города и лица", сообщает пресс-служба ВЭБ.
Мероприятия проводятся на нескольких площадках: в городских лабораториях ВЭБ.РФ, Доме русского зарубежья и Доме культуры им. Зуева. Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" посвящен истории и судьбам российской эмиграции. Фестиваль объединяет выставки, концерты, спектакли и лекции, посвященные жизни и творчеству выдающихся россиян, покинувших страну, но не потерявших связи с Родиной. Одним из организаторов фестиваля выступает "Фонд наследия русского зарубежья", совет которого возглавляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Офис ВЭБ.РФ
1 декабря, 12:14
ВЭБ: проект по строительству кампусов потребует 607 млрд рублей инвестиций
В Городских лабораториях ВЭБ.РФ 15 декабря состоялось заседание Совета "Фонда наследия русского зарубежья. На заседании Совета были подведены итоги работы Фонда в 2021 году, а также утверждены планы на 2022 год.
"Для корпорации ВЭБ.РФ создание Фонда русского зарубежья – это ответственная культурная и гуманитарная миссия. Первыми шагами фонда стали приобретение архива адмирала Александра Колчака и рукописей писательницы Нины Берберовой. Также в этом году Фонд приобрел и передал в дар Дому русского зарубежья архивы писателя Ивана Шмелева и генерала Антона Деникина. Это ценнейшие материалы для изучения нашей истории и культуры, которые будут востребованы специалистами, учеными и всеми, кто интересуется этим периодом жизни страны", – сказала зампредседателя ВЭБ.РФ, член правления Наталья Тимакова, слова которой приводятся в сообщении.
По словам руководителя "Фонда наследия русского зарубежья" Елены Чернышковой, на мероприятиях фестиваля москвичи познакомятся с богатой и драматичной историей русского зарубежья, разных волн эмиграции.
“Мы рады представить жителям Москвы программу всероссийского фестиваля о русском зарубежье, который уже с успехом прошел в Екатеринбурге, Омске, Владивостоке и Перми. В ходе мероприятий фестиваля мы открываем жителям городов подробности о судьбах их знаменитых соотечественников. Случаются и открытия новых имен - уроженцев городов, не известных на Родине, но прославившихся за рубежом. Среди них - Аля Рахманова, пермячка и знаменитая австрийская писательница. Такие открытия имеют не только культурное, но и научное значение. На мероприятиях фестиваля москвичи познакомятся с богатой и драматичной историей русского зарубежья, разных волн эмиграции, в том числе самой массовой волны 20-х годов ХХ века, которая сегодня незаслуженно забыта”, - сказала Чернышкова.
Женщина на одной из улиц Мурманска - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:53
В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"
 
Новости компаний - ЭкономикаМоскваВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Лента новостейМолния
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине