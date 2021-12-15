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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/festival-1763894900.html
Юбилейный сезон джаза в Коктебеле стартует в августе
Юбилейный сезон джаза в Коктебеле стартует в августе - РИА Новости, 15.12.2021
Юбилейный сезон джаза в Коктебеле стартует в августе
Оргкомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party объявил даты проведения мероприятий главного музыкального события полуострова в 2022 году. Любителей... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:57
2021-12-15T16:58
джаз
коктебель
дмитрий киселев
фестиваль koktebel jazz party
музыка
культура
новости культуры
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МОСКВА, 15 дек, - РИА Новости. Оргкомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party объявил даты проведения мероприятий главного музыкального события полуострова в 2022 году. Любителей джазовой музыки и всех гостей Коктебеля насыщенная музыкальная программа ждет с 19 по 21 августа."Для Koktebel Jazz Party 2022 год станет знаковым. Он объединит два больших юбилея – 100-летие российского джаза и 20-й сезон джаза в Коктебеле. Уровень события диктует и уровень программы. В 2022 году она будет не просто насыщенной, она будет уникальной. Ее участниками станут те, кого уже сейчас без преувеличения можно назвать легендами российского и международного джаза. По традиции, мы сохраним интригу до начала фестиваля и обещаем, что август в Коктебеле по традиции будет жарким", - отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. Все мероприятия фестиваля проводятся с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210822/koktebel-1746776957.html
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джаз, коктебель, дмитрий киселев, фестиваль koktebel jazz party, музыка, новости культуры
16:57 15.12.2021 (обновлено: 16:58 15.12.2021)
 

Юбилейный сезон джаза в Коктебеле стартует в августе

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Музыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек, - РИА Новости. Оргкомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party объявил даты проведения мероприятий главного музыкального события полуострова в 2022 году. Любителей джазовой музыки и всех гостей Коктебеля насыщенная музыкальная программа ждет с 19 по 21 августа.
"Для Koktebel Jazz Party 2022 год станет знаковым. Он объединит два больших юбилея – 100-летие российского джаза и 20-й сезон джаза в Коктебеле. Уровень события диктует и уровень программы. В 2022 году она будет не просто насыщенной, она будет уникальной. Ее участниками станут те, кого уже сейчас без преувеличения можно назвать легендами российского и международного джаза. По традиции, мы сохраним интригу до начала фестиваля и обещаем, что август в Коктебеле по традиции будет жарким", - отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Музыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Музыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. Все мероприятия фестиваля проводятся с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Подготовка к фестивалю Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 20:53Культура
Премьера фильма о джазе может состояться на Koktebel Jazz Party в 2022 году
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
 
КультураджазКоктебельДмитрий КиселевФестиваль Koktebel Jazz PartyМузыкаНовости культуры
 
 
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