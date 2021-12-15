https://ria.ru/20211215/falshivye-1763952460.html

В дело об убийстве Кеннеди подшили материалы ФБР о фальшивых долларах

В дело об убийстве Кеннеди подшили материалы ФБР о фальшивых долларах - РИА Новости, 15.12.2021

В дело об убийстве Кеннеди подшили материалы ФБР о фальшивых долларах

Информацию ФБР об 1,7 миллиона фальшивых долларов подшили к делу об убийстве президента США Джона Кеннеди, свидетельствуют материалы, обнародованные... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:50

2021-12-15T21:50

2021-12-15T21:50

в мире

сша

майами

даллас

джон кеннеди (политик)

фбр

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Информацию ФБР об 1,7 миллиона фальшивых долларов подшили к делу об убийстве президента США Джона Кеннеди, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом.Документы, датированные следующими за убийством годами, проливают свет на деятельность спецагентов ФБР в разных точках Америки и мира: они описывают, как источник тянет время, не желая установить устройство прослушки на свой телефонный аппарат, или отчитываются о контактах и поездках, отрабатывают информаторов в итальянской мафии.Среди писем из отдела в Майами руководству бюро содержится отчет о встрече агента с информатором 2 марта 1964 года. Источник показал агенту пачку поддельных купюр и рассказал, что знает, где лежат 1,7 миллиона фальшивых долларов.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Через неделю после гибели Кеннеди была создана комиссия по расследованию обстоятельств убийства, в нее вошли семь человек, а возглавил ее председатель верховного суда США Эрл Уоррен. Почти все материалы комиссии были опубликованы.Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло нанести ущерб оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы обнародуют с 2017 года.

https://ria.ru/20211215/kennedi-1763944313.html

сша

майами

даллас

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в мире, сша, майами, даллас, джон кеннеди (политик), фбр