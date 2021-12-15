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Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку

Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку - РИА Новости, 15.12.2021

Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 40,76 копейки - до 83,2375 рубля, курс доллара вырос на 38,12 копейки - до 73,8510... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:22

2021-12-15T14:22

2021-12-15T14:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 40,76 копейки - до 83,2375 рубля, курс доллара вырос на 38,12 копейки - до 73,8510 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 39,3 копейки, составив 78,0749 рубля.

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2021

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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия