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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211215/evro-1763841430.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку
Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку - РИА Новости, 15.12.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 40,76 копейки - до 83,2375 рубля, курс доллара вырос на 38,12 копейки - до 73,8510... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:22
2021-12-15T14:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 40,76 копейки - до 83,2375 рубля, курс доллара вырос на 38,12 копейки - до 73,8510 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 39,3 копейки, составив 78,0749 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
14:22 15.12.2021
 
Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку

Официальный курс евро на четверг вырос на 41 копейку, до 83,24 рубля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 40,76 копейки - до 83,2375 рубля, курс доллара вырос на 38,12 копейки - до 73,8510 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 39,3 копейки, составив 78,0749 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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