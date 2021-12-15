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Госдума приняла закон об эвакуации при угрозе ЧС
Госдума приняла закон об эвакуации при угрозе ЧС - РИА Новости, 15.12.2021
Госдума приняла закон об эвакуации при угрозе ЧС
Государственная Дума приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС),... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:22
2021-12-15T19:44
общество
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сразу после получения такого указания."Установить для граждан РФ обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций", - следует из пояснительной записки.Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.Отмечается, что комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций получат возможность принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.Как пояснил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроектом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации. Граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью. При этом проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой.Пискарев отметил, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.Согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или ЧС, при получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны чрезвычайной ситуации, добавил Пискарев.По словам депутата, вопросы обеспечения и защиты прав граждан в сфере имущественных правоотношений планируется предусмотреть в порядке проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС с учетом законодательства РФ и во взаимодействии с Росгвардией, а также МВД России.Согласно действующему законодательству, эвакуация граждан проводится путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения - общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах.
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общество, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), василий пискарев, россия
12:22 15.12.2021 (обновлено: 19:44 15.12.2021)
 
Госдума приняла закон об эвакуации при угрозе ЧС

Госдума приняла закон, обязывающий эвакуироваться при угрозе ЧС по требованию властей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сразу после получения такого указания.
"Установить для граждан РФ обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций", - следует из пояснительной записки.
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Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.
Отмечается, что комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций получат возможность принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.
Как пояснил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроектом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации. Граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью. При этом проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой.
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Пискарев отметил, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.
Согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или ЧС, при получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны чрезвычайной ситуации, добавил Пискарев.
По словам депутата, вопросы обеспечения и защиты прав граждан в сфере имущественных правоотношений планируется предусмотреть в порядке проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС с учетом законодательства РФ и во взаимодействии с Росгвардией, а также МВД России.
Согласно действующему законодательству, эвакуация граждан проводится путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения - общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах.
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ОбществоГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Василий ПискаревРоссия
 
 
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