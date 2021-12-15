https://ria.ru/20211215/es-1763802207.html

ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии

ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 15.12.2021

ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии

ЕС хочет хороших отношений с Россией, но "все зависит от ее действий", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:32

2021-12-15T11:32

2021-12-15T11:48

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но "все зависит от ее действий", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Мы все видели новости о военном наращивании России у границ Украины, это попытки дестабилизировать Украину. Я хотела бы повторить наше твердое намерение гарантировать и защитить единство и суверенитет Украины, а также права всех других суверенных государств... Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от действий России", - сказала она.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.Россия неоднократно заявляла, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.

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еврокомиссия, россия, в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европарламент