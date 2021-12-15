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ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии
ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 15.12.2021
ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии
ЕС хочет хороших отношений с Россией, но "все зависит от ее действий", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:32
2021-12-15T11:48
еврокомиссия
россия
в мире
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но "все зависит от ее действий", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Мы все видели новости о военном наращивании России у границ Украины, это попытки дестабилизировать Украину. Я хотела бы повторить наше твердое намерение гарантировать и защитить единство и суверенитет Украины, а также права всех других суверенных государств... Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от действий России", - сказала она.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.Россия неоднократно заявляла, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.
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еврокомиссия, россия, в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европарламент
11:32 15.12.2021 (обновлено: 11:48 15.12.2021)
 
ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕС хочет хороших отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но "все зависит от ее действий", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
"Мы все видели новости о военном наращивании России у границ Украины, это попытки дестабилизировать Украину. Я хотела бы повторить наше твердое намерение гарантировать и защитить единство и суверенитет Украины, а также права всех других суверенных государств... Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от действий России", - сказала она.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Россия неоднократно заявляла, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 11:34
Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России
 
ЕврокомиссияРоссияВ миреУкраинаЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламент
 
 
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