https://ria.ru/20211215/elektroenergiya-1763821414.html
Абхазия запросила у России переток электроэнергии
Абхазия запросила у России переток электроэнергии - РИА Новости, 15.12.2021
Абхазия запросила у России переток электроэнергии
Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент республики Аслан Бжания... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:45
2021-12-15T12:45
2021-12-15T12:46
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СУХУМ, 15 дек – РИА Новости. Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент республики Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента.По его словам, в ближайшее время уровень воды достигнет критической точки."Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Документ со вчерашнего дня лежит у премьер-министра (РФ Михаила - ред.) Мишустина. И мы рассчитываем, что он даст соответствующее поручение", - сказал Бжания.В Абхазии из-за энергетического кризиса действуют веерные отключения электричества. Помимо этого, постоянно происходят аварии на высоковольтных линиях.
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в мире, абхазия, россия
12:45 15.12.2021 (обновлено: 12:46 15.12.2021)
Абхазия запросила у России переток электроэнергии
Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды на ГЭС
СУХУМ, 15 дек – РИА Новости. Абхазия
запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент республики Аслан Бжания
на встрече с депутатами парламента.
По его словам, в ближайшее время уровень воды достигнет критической точки.
"Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Документ со вчерашнего дня лежит у премьер-министра (РФ Михаила - ред.) Мишустина. И мы рассчитываем, что он даст соответствующее поручение", - сказал Бжания.
В Абхазии из-за энергетического кризиса действуют веерные отключения электричества. Помимо этого, постоянно происходят аварии на высоковольтных линиях.