https://ria.ru/20211215/elektroenergiya-1763821414.html

Абхазия запросила у России переток электроэнергии

Абхазия запросила у России переток электроэнергии - РИА Новости, 15.12.2021

Абхазия запросила у России переток электроэнергии

Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент республики Аслан Бжания... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:45

2021-12-15T12:45

2021-12-15T12:46

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СУХУМ, 15 дек – РИА Новости. Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент республики Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента.По его словам, в ближайшее время уровень воды достигнет критической точки."Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Документ со вчерашнего дня лежит у премьер-министра (РФ Михаила - ред.) Мишустина. И мы рассчитываем, что он даст соответствующее поручение", - сказал Бжания.В Абхазии из-за энергетического кризиса действуют веерные отключения электричества. Помимо этого, постоянно происходят аварии на высоковольтных линиях.

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