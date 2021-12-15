https://ria.ru/20211215/dtp-1763822487.html

В Ярославле автобус въехал в остановку и сбил девушку

В Ярославле автобус въехал в остановку и сбил девушку - РИА Новости, 15.12.2021

В Ярославле автобус въехал в остановку и сбил девушку

Маршрутный автобус в Ярославле из-за скользкой дороги въехал в остановку и сбил девушку, а потом продолжил путь, не дожидаясь полиции, водителя могут лишить... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:51

2021-12-15T12:51

2021-12-15T12:51

происшествия

ярославль

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Маршрутный автобус в Ярославле из-за скользкой дороги въехал в остановку и сбил девушку, а потом продолжил путь, не дожидаясь полиции, водителя могут лишить прав за оставление места ДТП, сообщает УМВД по региону.ДТП произошло во вторник. "Водитель маршрутного автобуса ПАЗ не справился с управлением, совершил выезд на тротуар и сбил стоявшую в районе остановки общественного транспорта "Площадь Юности" девушку 2005 года рождения, которая позже с ушибами обратилась за медпомощью", - говорится в сообщении.Полиция уточняет, что других пострадавших в ДТП нет. Автобус с места ДТП уехал, но полицейские вычислили номер и установили водителя – мужчину 1977 года рождения. В момент аварии он был трезв, отмечает ведомство."Сотрудниками Госавтоинспекции после осмотра места ДТП составлен акт о неудовлетворительных дорожных условиях (скользкость), данный недостаток впоследствии был устранен", - говорится в сообщении.В отношении водителя возбудили дела об административных правонарушениях. "Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего… За оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток", - информирует УМВД по региону.

https://ria.ru/20210927/kaliningrad-1751949843.html

https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html

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происшествия, ярославль, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто