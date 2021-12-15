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Качество дорог сказывается на доступности медпомощи, заявила Голикова
Качество дорог сказывается на доступности медпомощи, заявила Голикова - РИА Новости, 15.12.2021
Качество дорог сказывается на доступности медпомощи, заявила Голикова
Отсутствие хороших дорог и их качество сказывается на доступности медицинской помощи людям в малых населенных пунктах РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:27
2021-12-15T15:27
2021-12-15T15:58
общество
здравоохранение
татьяна голикова
россия
белгородская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Отсутствие хороших дорог и их качество сказывается на доступности медицинской помощи людям в малых населенных пунктах РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уже даже математически доказали, что, например, отсутствие дорог, невозможность доезда оказывает прямое влияние на сроки получения медицинской помощи и, как следствие, на ее доступность", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.К примеру, по ее словам, в Белгородской области более 300 населенных пунктов нуждаются в ремонте или строительстве дорог с твердым покрытием, смертность от острых состояний в этих пунктах на 7,5% выше, чем в соседних."У нас сегодня на карте РФ треть всех организаций первичного звена на селе в 40 регионах не имеет дорог с твердым покрытием, или такие дороги нуждаются в ремонте ", - заявила вице-премьер.
https://ria.ru/20211215/tseny-1763860238.html
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общество, здравоохранение, татьяна голикова, россия, белгородская область, здоровье - общество
15:27 15.12.2021 (обновлено: 15:58 15.12.2021)
Качество дорог сказывается на доступности медпомощи, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова заявила, что качество дорог сказывается на доступности медпомощи