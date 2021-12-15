https://ria.ru/20211215/donfrid-1763908633.html
Помощник Блинкена рассказала о встречах в Москве
Помощник Блинкена рассказала о встречах в Москве - РИА Новости, 15.12.2021
Помощник Блинкена рассказала о встречах в Москве
Заместитель государственного секретаря США Карен Донфрид заявила, что ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:38
2021-12-15T17:38
2021-12-15T18:32
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США Карен Донфрид заявила, что ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Россией и США."Поездка и переговоры нацелены на установление стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - сказала Донфрид.Ее заявление опубликовано в Twitter посольства США в РФ. Она напомнила, что после визита в Киев и Москву отправится в Брюссель для консультаций с ЕС и НАТО.
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17:38 15.12.2021 (обновлено: 18:32 15.12.2021)
Помощник Блинкена рассказала о встречах в Москве
Помощник госсекретаря США Донфрид рассказала о характере встреч в Москве