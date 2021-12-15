https://ria.ru/20211215/dominikana-1763852318.html

Доминикана меняет правила въезда в страну для туристов

Доминикана меняет правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 15.12.2021

Доминикана меняет правила въезда в страну для туристов

С 1 января 2022 года власти Доминиканы планируют обновить требования к паспортам для въезда страну, главный документ туриста должен иметь срок действия не менее РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:36

2021-12-15T18:36

2021-12-15T18:36

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С 1 января 2022 года власти Доминиканы планируют обновить требования к паспортам для въезда страну, главный документ туриста должен иметь срок действия не менее шести месяцев со дня прибытия, сообщает АТОР.Такие условия существовали до пандемии и были временно изменены из-за сокращения турпотока в связи с ограничениями во многих странах. Так что до конца текущего года еще можно попасть в это карибское государство с паспортом, действительным лишь на срок пребывания в стране.Информации о продлении льготных правил нет, сообщает представительство министерства туризма республики в России и СНГ. Значит, временный режим закончится 31 декабря 2021 года. Если путешественник после 24 часов 31 декабря на погранконтроле в Доминикане предъявит паспорт со сроком действия до 29 июня 2022 года, то у него могут возникнуть проблемы со въездом в страну.Это подтверждают и туроператоры. Они просят клиентов учитывать эту важную информацию при бронировании рейсов в Доминикану в период новогодних праздников и позже в 2022 году.

https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

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