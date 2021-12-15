https://ria.ru/20211215/dollary-1763759907.html
Почему доллар стал никому не нужен
Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары - РИА Новости, 15.12.2021
Почему доллар стал никому не нужен
В последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, поскольку снижается волатильность на рынках, рассказывает агентству "Прайм" руководитель центра... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T02:17
2021-12-15T02:17
2021-12-15T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, поскольку снижается волатильность на рынках, рассказывает агентству "Прайм" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.Он также отмечает, что уже ослабевает чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти, в том числе и из-за действия бюджетного правила.Сейчас можно судить о снижении спекулятивного спроса на доллар и сохранение инвестиционного, когда валюта приобретается для диверсификации инвестиционных портфелей, резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20211212/dollar-1763236029.html
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экономика, доллар, россия
Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
Экономист Наметкин сообщил о снижении интереса к покупке наличных долларов