https://ria.ru/20211215/dollary-1763759907.html

Почему доллар стал никому не нужен

Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары - РИА Новости, 15.12.2021

Почему доллар стал никому не нужен

В последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, поскольку снижается волатильность на рынках, рассказывает агентству "Прайм" руководитель центра... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T02:17

2021-12-15T02:17

2021-12-15T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, поскольку снижается волатильность на рынках, рассказывает агентству "Прайм" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.Он также отмечает, что уже ослабевает чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти, в том числе и из-за действия бюджетного правила.Сейчас можно судить о снижении спекулятивного спроса на доллар и сохранение инвестиционного, когда валюта приобретается для диверсификации инвестиционных портфелей, резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20211212/dollar-1763236029.html

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