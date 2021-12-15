https://ria.ru/20211215/diplomaty-1763927226.html

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД - РИА Новости, 15.12.2021

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД

Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:51

2021-12-15T18:51

2021-12-15T20:24

в мире

берлин (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

германия

мид германии

мария захарова

зелимхан хангошвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_41f789b4914f974c89b722e74b802b22.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия объявила двух сотрудников посольства РФ в Берлине нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили."Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала Захарова в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html

берлин (город)

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, германия, мид германии, мария захарова, зелимхан хангошвили, анналена бербок