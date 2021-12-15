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Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД - РИА Новости, 15.12.2021
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД
Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:51
2021-12-15T20:24
в мире
берлин (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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мид германии
мария захарова
зелимхан хангошвили
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия объявила двух сотрудников посольства РФ в Берлине нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили."Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
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в мире, берлин (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, германия, мид германии, мария захарова, зелимхан хангошвили, анналена бербок
18:51 15.12.2021 (обновлено: 20:24 15.12.2021)
 
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД

Представитель МИД Захарова: Москва ответит на высылку двух дипломатов из Германии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия не оставит без адекватного ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия объявила двух сотрудников посольства РФ в Берлине нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
18:35
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой
 
В миреБерлин (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияГерманияМИД ГерманииМария ЗахароваЗелимхан ХангошвилиАнналена Бербок
 
 
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