https://ria.ru/20211215/degradatsiya-1763961466.html
МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине - РИА Новости, 15.12.2021
МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Россия разделяет озабоченности экспертов ООН относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, говорится в комментарии МИД РФ. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T23:56
2021-12-15T23:56
2021-12-15T23:56
в мире
украина
оон
женева (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/20/1549772092_273:0:2849:1449_1920x0_80_0_0_cbef7c8d95cbdc665c3389ee8968dcbf.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия разделяет озабоченности экспертов ООН относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, говорится в комментарии МИД РФ.В Женеве 15 декабря был представлен доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине "Пространство для гражданского общества и основные свободы на Украине", который охватывает период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2021 года."Разделяем озабоченности экспертов относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, особенно отчетливо проявившейся в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в докладе эксперты ООН справедливо отмечают, что ненавистнические заявления, угрозы и проявления насилия в адрес политических и общественных деятелей, представителей СМИ, правозащитников и блогеров, их избиение и причинение ущерба их собственности стали обыденностью на Украине.В МИД РФ подчеркнули, что Наблюдательная миссия ООН уже не в первый раз указывает на сохраняющуюся линию нынешних властей Украины на зачистку политического пространства страны от оппозиционных сил, при этом по-прежнему под ударом оказываются, в первую очередь, "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – за жизнь".
https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763957798.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/20/1549772092_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_25e38d744db89482127f25f6533794b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, женева (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения гражданского общества на Украине
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия
разделяет озабоченности экспертов ООН
относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине
, говорится в комментарии МИД РФ
.
В Женеве
15 декабря был представлен доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине "Пространство для гражданского общества и основные свободы на Украине", который охватывает период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2021 года.
"Разделяем озабоченности экспертов относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, особенно отчетливо проявившейся в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в докладе эксперты ООН справедливо отмечают, что ненавистнические заявления, угрозы и проявления насилия в адрес политических и общественных деятелей, представителей СМИ, правозащитников и блогеров, их избиение и причинение ущерба их собственности стали обыденностью на Украине.
В МИД РФ подчеркнули, что Наблюдательная миссия ООН уже не в первый раз указывает на сохраняющуюся линию нынешних властей Украины на зачистку политического пространства страны от оппозиционных сил, при этом по-прежнему под ударом оказываются, в первую очередь, "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – за жизнь".