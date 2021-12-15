https://ria.ru/20211215/degradatsiya-1763961466.html

МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине

МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине - РИА Новости, 15.12.2021

МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине

Россия разделяет озабоченности экспертов ООН относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, говорится в комментарии МИД РФ. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T23:56

2021-12-15T23:56

2021-12-15T23:56

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия разделяет озабоченности экспертов ООН относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, говорится в комментарии МИД РФ.В Женеве 15 декабря был представлен доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине "Пространство для гражданского общества и основные свободы на Украине", который охватывает период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2021 года."Разделяем озабоченности экспертов относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, особенно отчетливо проявившейся в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в докладе эксперты ООН справедливо отмечают, что ненавистнические заявления, угрозы и проявления насилия в адрес политических и общественных деятелей, представителей СМИ, правозащитников и блогеров, их избиение и причинение ущерба их собственности стали обыденностью на Украине.В МИД РФ подчеркнули, что Наблюдательная миссия ООН уже не в первый раз указывает на сохраняющуюся линию нынешних властей Украины на зачистку политического пространства страны от оппозиционных сил, при этом по-прежнему под ударом оказываются, в первую очередь, "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – за жизнь".

https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763957798.html

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