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https://ria.ru/20211215/danchenko-1763908965.html
Адвокат россиянина Данченко попросил отложить начало суда в США
Адвокат россиянина Данченко попросил отложить начало суда в США - РИА Новости, 15.12.2021
Адвокат россиянина Данченко попросил отложить начало суда в США
Защита попросила отложить на сентябрь будущего года начало суда в США над российским гражданином Игорем Данченко, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:39
2021-12-15T18:57
сша
в мире
дональд трамп
фбр
россия
игорь данченко
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Защита попросила отложить на сентябрь будущего года начало суда в США над российским гражданином Игорем Данченко, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний по делу о "российских связях" Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Просьбу перенести назначенную на 18 апреля дату первого заседания по существу адвокат аргументировал наличием в деле большого числа засекреченных документов.Судья Энтони Тренга не стал сразу давать ответ на ходатайство защиты и сообщил, что подождет до следующей недели, когда прокуратура должна представить отчет о рассекречивании документации. Судья также позволил Данченко, который остается на свободе на время процесса, поездки с семьей в границах штата Виргиния без необходимости согласовывать их с надзорными органами. Следующее заседание суда, посвященное процедурным вопросам, планируется на 12 января.Аналитику, который участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента Трампа в интересах его внутриполитических противников, формально грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам. Данченко оставлен на свободе на время судебного процесса.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.Обвинение утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых выявил спецпрокурор Джон Дарем.
https://ria.ru/20211205/russiagate-1762232523.html
https://ria.ru/20211105/danchenko-1757761102.html
https://ria.ru/20211109/vybory-1758113985.html
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сша, в мире, дональд трамп, фбр, россия, игорь данченко
17:39 15.12.2021 (обновлено: 18:57 15.12.2021)
 
Адвокат россиянина Данченко попросил отложить начало суда в США

Адвокат россиянина Данченко попросил отложить начало суда в США из-за секретных документов

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Защита попросила отложить на сентябрь будущего года начало суда в США над российским гражданином Игорем Данченко, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний по делу о "российских связях" Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Просьбу перенести назначенную на 18 апреля дату первого заседания по существу адвокат аргументировал наличием в деле большого числа засекреченных документов.
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 10:53
The Nation нашел главный источник фейков о связях Трампа с Россией
Судья Энтони Тренга не стал сразу давать ответ на ходатайство защиты и сообщил, что подождет до следующей недели, когда прокуратура должна представить отчет о рассекречивании документации. Судья также позволил Данченко, который остается на свободе на время процесса, поездки с семьей в границах штата Виргиния без необходимости согласовывать их с надзорными органами. Следующее заседание суда, посвященное процедурным вопросам, планируется на 12 января.
Аналитику, который участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента Трампа в интересах его внутриполитических противников, формально грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам. Данченко оставлен на свободе на время судебного процесса.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 00:44
В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко
Обвинение утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".
В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых выявил спецпрокурор Джон Дарем.
Сторонники Дональда Трампа возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 08:00
В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
 
СШАВ миреДональд ТрампФБРРоссияИгорь Данченко
 
 
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