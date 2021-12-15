17:39 15.12.2021 (обновлено: 18:57 15.12.2021)
Адвокат россиянина Данченко попросил отложить начало суда в США
Адвокат россиянина Данченко попросил отложить начало суда в США из-за секретных документов
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Защита попросила отложить на сентябрь будущего года начало суда в США над российским гражданином Игорем Данченко, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний по делу о "российских связях" Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Просьбу перенести назначенную на 18 апреля дату первого заседания по существу адвокат аргументировал наличием в деле большого числа засекреченных документов.
Судья Энтони Тренга не стал сразу давать ответ на ходатайство защиты и сообщил, что подождет до следующей недели, когда прокуратура должна представить отчет о рассекречивании документации. Судья также позволил Данченко, который остается на свободе на время процесса, поездки с семьей в границах штата Виргиния без необходимости согласовывать их с надзорными органами. Следующее заседание суда, посвященное процедурным вопросам, планируется на 12 января.
Аналитику, который участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента Трампа в интересах его внутриполитических противников, формально грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам. Данченко оставлен на свободе на время судебного процесса.
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Обвинение утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".
В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых выявил спецпрокурор Джон Дарем.
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