https://ria.ru/20211215/byudzhet-1763942388.html

Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2022 год

Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2022 год - РИА Новости, 15.12.2021

Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2022 год

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 год, из конгресса документ передадут на подпись президенту Джо Байдену. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:19

2021-12-15T20:19

2021-12-15T20:19

в мире

бюджет

сша

джо байден

сенат сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 год, из конгресса документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.В поддержку документа высказалось большинство сенаторов, следует из трансляции на сайте законодательного органа. Таким образом проект поддержан обеими палатами конгресса США. Теперь он поступит на подпись к президенту страны.Оборонный бюджет США на 2022 год составляет 768 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763876011.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бюджет, сша, джо байден, сенат сша