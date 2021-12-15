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Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2022 год
Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2022 год - РИА Новости, 15.12.2021
Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2022 год
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 год, из конгресса документ передадут на подпись президенту Джо Байдену. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:19
2021-12-15T20:19
2021-12-15T20:19
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 год, из конгресса документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.В поддержку документа высказалось большинство сенаторов, следует из трансляции на сайте законодательного органа. Таким образом проект поддержан обеими палатами конгресса США. Теперь он поступит на подпись к президенту страны.Оборонный бюджет США на 2022 год составляет 768 миллиардов долларов.
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в мире, бюджет, сша, джо байден, сенат сша
Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2022 год
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 год