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Бочкарев: в Москве в этом году подобрали более 60 площадок реновации
Бочкарев: в Москве в этом году подобрали более 60 площадок реновации - РИА Новости, 15.12.2021
Бочкарев: в Москве в этом году подобрали более 60 площадок реновации
В Москве по программе реновации с начала 2021 года подобрано более 60 стартовых площадок, на которых можно возвести более 1 миллиона квадратных метров... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:44
2021-12-15T12:21
москва
андрей бочкарев
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. В Москве по программе реновации с начала 2021 года подобрано более 60 стартовых площадок, на которых можно возвести более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В течение года для волнового переселения по программе реновации подобраны 63 стартовые территории, что позволит нам построить 1,1 миллиона квадратных метров жилья. При этом половина площадок располагается на месте сносимых старых зданий", – отметил заммэра.Благодаря новым "стартам" возможно начать переселение около 40 тысяч жителей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе - она позволит расселить 2,7 тысячи москвичей, проживающих в 15 старых домах. Всего в городе по программе реновации подобрано уже 534 стартовые площадки общей мощностью 8,5 миллиона квадратных метров.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе уже сдано более 160 домов общей площадью 2,1 миллиона "квадратов". Ведется проектирование и строительство свыше 300 домов общей площадью 5,5 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20211213/moskva-1763427166.html
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москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы
10:44 15.12.2021 (обновлено: 12:21 15.12.2021)
 
Бочкарев: в Москве в этом году подобрали более 60 площадок реновации

Бочкарев: в Москве в этом году подобрали более 60 площадок реновации

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. В Москве по программе реновации с начала 2021 года подобрано более 60 стартовых площадок, на которых можно возвести более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В течение года для волнового переселения по программе реновации подобраны 63 стартовые территории, что позволит нам построить 1,1 миллиона квадратных метров жилья. При этом половина площадок располагается на месте сносимых старых зданий", – отметил заммэра.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Благодаря новым "стартам" возможно начать переселение около 40 тысяч жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе - она позволит расселить 2,7 тысячи москвичей, проживающих в 15 старых домах. Всего в городе по программе реновации подобрано уже 534 стартовые площадки общей мощностью 8,5 миллиона квадратных метров.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе уже сдано более 160 домов общей площадью 2,1 миллиона "квадратов". Ведется проектирование и строительство свыше 300 домов общей площадью 5,5 миллиона квадратных метров.
 
МоскваАндрей БочкаревЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
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