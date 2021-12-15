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https://ria.ru/20211215/bloger-1763798612.html
На блогера, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол
На блогера, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол - РИА Новости, 15.12.2021
На блогера, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол
На блогера Михаила Литвина, прокатившегося по торговому центру на BMW, составили административный протокол за езду без прав, следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:16
2021-12-15T11:27
московская область (подмосковье)
происшествия
одинцово
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
bmw ag
авто
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На блогера Михаила Литвина, прокатившегося по торговому центру на BMW, составили административный протокол за езду без прав, следует из сообщения пресс-службы подмосковного ГУМВД.Ранее прокуратура Московской области сообщала, что блогер прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцово. По ее данным, Литвин был лишен водительских прав в мае, экзамен на их получение обратно не сдавал."По видео, размещенному в сети интернет, на котором мужчина передвигается на автомобиле в помещении одного из торговых центров, сотрудниками ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ", - говорится в сообщении.Изъяты записи с камер видеонаблюдения. По ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем без прав) блогеру грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210605/bloger-1735744500.html
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московская область (подмосковье)
одинцово
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московская область (подмосковье), происшествия, одинцово, министерство внутренних дел рф (мвд россии), bmw ag, авто
11:16 15.12.2021 (обновлено: 11:27 15.12.2021)
 
На блогера, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол

На блогера Литвина, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол о нарушении ПДД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На блогера Михаила Литвина, прокатившегося по торговому центру на BMW, составили административный протокол за езду без прав, следует из сообщения пресс-службы подмосковного ГУМВД.
Ранее прокуратура Московской области сообщала, что блогер прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцово. По ее данным, Литвин был лишен водительских прав в мае, экзамен на их получение обратно не сдавал.
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"По видео, размещенному в сети интернет, на котором мужчина передвигается на автомобиле в помещении одного из торговых центров, сотрудниками ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ", - говорится в сообщении.
Изъяты записи с камер видеонаблюдения. По ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем без прав) блогеру грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Михаила Литвина
8 февраля, 18:35
Российский блогер "перепутал педали" и въехал в витрину салона на Porsche
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияОдинцовоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)BMW AGАвто
 
 
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