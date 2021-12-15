https://ria.ru/20211215/bloger-1763798612.html

На блогера, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол

На блогера, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол - РИА Новости, 15.12.2021

На блогера, разъезжавшего на машине по ТРЦ, составили протокол

На блогера Михаила Литвина, прокатившегося по торговому центру на BMW, составили административный протокол за езду без прав, следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:16

2021-12-15T11:16

2021-12-15T11:27

московская область (подмосковье)

происшествия

одинцово

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

bmw ag

авто

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На блогера Михаила Литвина, прокатившегося по торговому центру на BMW, составили административный протокол за езду без прав, следует из сообщения пресс-службы подмосковного ГУМВД.Ранее прокуратура Московской области сообщала, что блогер прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцово. По ее данным, Литвин был лишен водительских прав в мае, экзамен на их получение обратно не сдавал."По видео, размещенному в сети интернет, на котором мужчина передвигается на автомобиле в помещении одного из торговых центров, сотрудниками ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ", - говорится в сообщении.Изъяты записи с камер видеонаблюдения. По ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем без прав) блогеру грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210605/bloger-1735744500.html

https://ria.ru/20210208/pereputal-1596570915.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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московская область (подмосковье), происшествия, одинцово, министерство внутренних дел рф (мвд россии), bmw ag, авто