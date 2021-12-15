https://ria.ru/20211215/bliznetsy-1763701260.html

Судьба сиамских близнецов. Зита умерла, что стало с Гитой

Судьба сиамских близнецов. Зита умерла, что стало с Гитой - РИА Новости, 15.12.2021

Судьба сиамских близнецов. Зита умерла, что стало с Гитой

В нулевые вся Россия заговорила о сиамских близнецах — сестрах Резахановых из Киргизии. Тогда врачи московской Филатовской больницы провели успешную операцию по РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:00

2021-12-15T08:00

2021-12-15T07:55

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Мария Семенова. В нулевые вся Россия заговорила о сиамских близнецах — сестрах Резахановых из Киргизии. Тогда врачи московской Филатовской больницы провели успешную операцию по их разделению. Казалось, впереди у девочек долгая и счастливая жизнь. Однако Зита постоянно болела и в 2015-м умерла от полиорганной недостаточности. Гита борется с раком, но пытается осуществить мечты сестры."Чуть не умерла во время родов"Зумрият Резаханова, мать Зиты и Гиты, чувствовала, что будет двойня, хотя врачи упорно твердили: плод один.Близнецы родились в октябре 1991-го в селе Джаны-Джер, в 40 километрах от Бишкека. А жила семья в Западном — маленьком населенном пункте, где не было качественной медпомощи. Поэтому Зумрият вернулась домой, девочек оставили в больнице, после отправили в интернат."Первые восемь лет они жили там. Но я проводила с ними больше времени, чем с Ахмедом и Залиной. Старшие говорят: "Мы тебя не видели в детстве". С девочками прошли через ад. Дома бы они тихо умерли — я бы для них ничего не добилась. Сейчас люди злословят: дождалась, пока Зите и Гите сделают операцию, только потом забрала. Приходится жить с этими словами", — рассказывает Резаханова.Все эти годы она искала врачей, которые согласятся на рискованную операцию. Высматривала почтальона с ответом из клиник: "Вижу — идет. И молюсь, только бы подошел к воротам и принес письмо".Гита и Зита часто ссорились, даже дрались. Одна хотела гулять, другая — смотреть телевизор, одна собиралась отдохнуть, у другой сна ни в одном глазу.Самостоятельно ходить близнецы не могли, хотя и пытались передвигаться на костылях. На двоих было две ноги, но управлять ими синхронно не удавалось."В 2001-м Зита тяжело заболела, врачи сказали готовиться к худшему. Как-то пришла в больницу, а Гита ей еду в рот запихивает: "Если она умрет, я тоже умру". Поняла, что операцию по разделению нужно делать в любом случае, даже если кто-то из них погибнет. Не должна одна жизнь зависеть от другой. Не хотела, чтобы вышло, как у Даши с Машей", — Зумрият имеет в виду историю сиамских близнецов Кривошляповых. Мария умерла от инфаркта, а Дарья скончалась от интоксикации через 17 часов — у сестер была общая кровеносная система."Билась головой о стену"В московской Филатовской больнице сперва тоже отказали. Но Зумрият не успокаивалась: "Предупредила, что не уеду, пока не прооперируют. Мне объясняли, что они останутся тяжелыми инвалидами. Но они уже инвалиды, а так у каждой будет своя жизнь. Девочки больше не могли — буквально рвали друг друга".Резахановых в итоге прооперировали. Выжили обе — несмотря на неутешительные прогнозы. У каждой осталось по одной ноге и почке, по половине тазового кольца. Мочеточник и кишечник вывели через брюшную стенку. Недоразвитую третью ногу удалили, а кожу с нее взяли для "заплатки" на животе.Зумрият перед девочками пыталась улыбаться и радоваться успешной операции, но в коридоре плакала и билась головой о стену. Не могла видеть их изувеченными.Сестер учили ходить на протезах. Конструкция крепилась не к культе, как обычно, а обхватывала грудную клетку. После долгой реабилитации в Москве Зита и Гита вернулись домой."Окончили школу, а делать им нечего, из-за этого озлобились, — вспоминает Зумрият. — Я говорю: "Помните, раньше хотели хоть как угодно, лишь бы раздельно?" Купила книгу "Не грусти", там есть фраза: "Ищешь успокоения в сердце — научись читать Коран". И они решили учиться. Сначала в медресе их не приняли, но я объяснила: девочки погибнут, если не будут ничем заниматься".Зита проучилась недолго: случился пролапс стомы — выпала часть кишечника. Операция не помогла, становилось все хуже. В 2015-м она умерла от полиорганной недостаточности."До сих пор не могу смириться, что ее нет, — признается Гита. — Иногда смотрю в зеркало — и словно она в отражении. Или кажется, что сестра просто в Москве, далеко. Мы с мамой и Зитой называли себя тройняшками. А теперь мы — двойняшки"."Совместные мечты"Гита поступила в исламский колледж в Оше. Сестры мечтали стать хранителями Корана — полностью выучить священный текст на арабском языке. "Я поехала воплощать нашу общую мечту", — говорит девушка.Сейчас она уже хафиз (хранитель Корана), но продолжает занятия, а также преподает арабский."А мама осуществила вторую мечту Зиты", — добавляет Гита. Ее сестра надеялась, что когда-нибудь в селе будет центр для детей-инвалидов. Теперь он появился в Джаны-Джере.А в 2019-м у Гиты обнаружили рак — аденокарциному второй стадии. "Я думала, что у нее выпала стома. Гита тогда уже работала, не хотела никуда ехать. Родственники тоже отговаривали. Оказалось, опухоль", — говорит мать.На днях Гита вернулась из столицы после очередного обследования. У нее ремиссия. Но, помимо онкологии, хватает и других проблем. "Каждые три месяца летаем в Москву. Когда мочеточниковый стент забивается, плохо функционирует почка, температура под 39, сильные боли. Не пьешь антибиотики — воспаление", — объясняет девушка.У Гиты российское гражданство, но навсегда уезжать из села она не собирается. Говорит, здесь у нее огромная семья — не хочет покидать место, где родилась.

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