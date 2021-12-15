https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763953562.html

Салливан пообещал Ушакову решать проблему безопасности путем дипломатии

Салливан пообещал Ушакову решать проблему безопасности путем дипломатии - РИА Новости, 15.12.2021

Салливан пообещал Ушакову решать проблему безопасности путем дипломатии

Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан пообещал помощнику президента России Юрию Ушакову работать над решением проблем безопасности... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T22:02

2021-12-15T22:02

2021-12-15T22:59

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан пообещал помощнику президента России Юрию Ушакову работать над решением проблем безопасности посредствам дипломатии, сообщила пресс-служба офиса Салливана."Господин Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности", - говорится в сообщении.В Белом доме добавили, что в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для "выработки скоординированного подхода". Ранее она провела встречи в Москве.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Путин потребовал от западных стран гарантий безопасности.На следующий день после разговора с российским коллегой Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы по поводу продвижения блока на восток и выработать меры для разрядки напряженности на восточном фланге.

https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

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в мире, сша, россия, москва, владимир путин, джо байден, нато, джейк салливан