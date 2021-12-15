22:02 15.12.2021 (обновлено: 22:59 15.12.2021)
Салливан пообещал Ушакову решать проблему безопасности путем дипломатии
Советник Байдена Салливан пообещал Ушакову решать проблему безопасности путем дипломатии
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан пообещал помощнику президента России Юрию Ушакову работать над решением проблем безопасности посредствам дипломатии, сообщила пресс-служба офиса Салливана.
"Господин Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности", - говорится в сообщении.
В Белом доме добавили, что в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для "выработки скоординированного подхода". Ранее она провела встречи в Москве.
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Путин потребовал от западных стран гарантий безопасности.
На следующий день после разговора с российским коллегой Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы по поводу продвижения блока на восток и выработать меры для разрядки напряженности на восточном фланге.