https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763905824.html

В МИД разъяснили коллегам из Европы инициативу о гарантиях безопасности

В МИД разъяснили коллегам из Европы инициативу о гарантиях безопасности - РИА Новости, 15.12.2021

В МИД разъяснили коллегам из Европы инициативу о гарантиях безопасности

Первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом Британии и ряда дипмиссий западных стран разъяснил инициативу РФ о гарантиях безопасности,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:30

2021-12-15T17:30

2021-12-15T17:41

безопасность

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

норвегия

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нато

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом Британии и ряда дипмиссий западных стран разъяснил инициативу РФ о гарантиях безопасности, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Титов встретился в среду встретился с главами дипломатических миссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии."По просьбе послов В.Г.Титов дал развернутую аргументацию российской инициативы о выработке договоренностей о гарантиях безопасности государств на евроатлантическом пространстве, включая учет соответствующих интересов и обеспокоенностей Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте министерства.Также "состоялся заинтересованный разговор о состоянии и перспективах отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО", указали в МИД РФ.

https://ria.ru/20211209/lavrov-1762990005.html

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безопасность, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, норвегия, латвия, эстония, нато, владимир титов