https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763876011.html

В МИД рассказали о контактах с США по вопросам гарантий безопасности

В МИД рассказали о контактах с США по вопросам гарантий безопасности - РИА Новости, 15.12.2021

В МИД рассказали о контактах с США по вопросам гарантий безопасности

РФ официально передала США свои предложения о гарантиях безопасности, Москва находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, заявила официальный... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:57

2021-12-15T15:57

2021-12-15T16:10

россия

украина

сша

европа

владимир путин

джо байден

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ официально передала США свои предложения о гарантиях безопасности, Москва находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду в Москве прошла встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид."Сегодня в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии, американской стороне были переданы российские инициативы в сфере безопасности. Они не раз озвучивались президентом нашей страны, были также сформулированы и в заявлении министерства иностранных дел", - сказала Захарова на брифинге."Эти предложения были положены на бумагу и переданы официально американским партнерам. Находимся с ними в контакте", - добавила Захарова.В МИД РФ ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени, она внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США. По заявлению МИД, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и как минимум четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.

https://ria.ru/20211214/peregovory-1763709881.html

https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763845275.html

https://ria.ru/20211215/voennye-1763775522.html

россия

украина

сша

европа

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россия, украина, сша, европа, владимир путин, джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова