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Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности
Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности - РИА Новости, 15.12.2021
Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности
Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченности России, заявил помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:30
2021-12-15T14:30
в мире
безопасность
китай
владимир путин
нато
си цзиньпин
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченности России, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи."Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то естественно он хорошо об этом осведомлен и понимает главное, какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах", - сказал Ушаков журналистам."Что очень существенно, то, что председатель КНР подчеркнул, что он понимает российскую озабоченность и полностью поддерживает нашу инициативу о выработке соответствующих гарантий безопасности для России, и стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", - сказал Ушаков.
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в мире, безопасность, китай, владимир путин, нато, си цзиньпин, юрий ушаков, россия
14:30 15.12.2021
 
Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности

Председатель Китая Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченности России, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи.
"Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то естественно он хорошо об этом осведомлен и понимает главное, какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах", - сказал Ушаков журналистам.
"Что очень существенно, то, что председатель КНР подчеркнул, что он понимает российскую озабоченность и полностью поддерживает нашу инициативу о выработке соответствующих гарантий безопасности для России, и стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В миреБезопасностьКитайВладимир ПутинНАТОСи ЦзиньпинЮрий УшаковРоссия
 
 
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