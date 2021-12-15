https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763840264.html

Россия готова обсуждать с США предложения по безопасности, заявил Ушаков

Россия готова обсуждать с США предложения по безопасности, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.12.2021

Россия готова обсуждать с США предложения по безопасности, заявил Ушаков

РФ передала помощнику госсекретаря США конкретные предложения по гарантиям безопасности, готова их обсуждать публично, заявил журналистам помощник российского... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:08

2021-12-15T14:08

2021-12-15T14:12

политика

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юрий ушаков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ передала помощнику госсекретаря США конкретные предложения по гарантиям безопасности, готова их обсуждать публично, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков."Президент (РФ - ред.) проинформировал (председателя КНР - ред.), что буквально сегодня в нашем МИД американским представителям были переданы конкретные предложения, как раз направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России. И президент подчеркнул, что мы готовы немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России, и выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", - сказал он.На уточняющий вопрос, каким именно американским представителям были переданы эти предложения - помощнику ли госсекретаря США Донфрид, которая находится в Москве, Ушаков ответил утвердительно. "Вот ей и передали", - сказал он.Он уточнил, что Москва готова обсуждать публично конкретные предложения. На этот счет соответствующие разъяснения будет давать МИД и другие ведомства, а также и сам президент России Владимир Путин, отметил Ушаков. "Мы пока что передали конкретные предложения американцам, получим их реакцию, будем это обсуждать, в том числе публично", - пояснил Ушаков.В среду утром Донфрид провела переговоры в министерстве иностранных дел России с замглавы МИД Сергеем Рябковым, переговоры продлились около 40 минут, комментировать их она не стала. Рябков до переговоров в беседе с РИА Новости выразил надежду, что США проявят практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. Он добавил, что в ходе встреч с российская сторона представит ей логику и конкретику российской идеи о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20211201/bezopasnost-1761600591.html

https://ria.ru/20211215/donfried-1763792519.html

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политика, сша, юрий ушаков, россия