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Украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2021

Украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала, что украинские силовики глушат беспилотники миссии ОБСЕ в районе... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:46

2021-12-15T17:46

2021-12-15T17:46

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала, что украинские силовики глушат беспилотники миссии ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву города Попасная в Донбассе, заявил журналистам в среду официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Попасная мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал Филипоненко.По его словам, так украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211213/bespilotnik-1763396754.html

https://ria.ru/20211205/snaypery-1762289166.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр, россия