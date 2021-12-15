Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/belorussiya-1763870940.html
Лукашенко заявил о будущей необходимости выстроить Белоруссию по-новому
Лукашенко заявил о будущей необходимости выстроить Белоруссию по-новому - РИА Новости, 15.12.2021
Лукашенко заявил о будущей необходимости выстроить Белоруссию по-новому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия на референдуме поправок в конституцию республики предстоит "перелопатить сотни... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:49
2021-12-15T15:49
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964684453ba69e22a6ebc5c063a0fc1.jpg
МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия на референдуме поправок в конституцию республики предстоит "перелопатить сотни нормативно-правовых актов" и организационно по-новому выстроить страну."Важно, что будет потом (после одобрения измененной конституции на референдуме – ред.). Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит", - сказал Лукашенко в среду на встрече с активом Витебской области. Его слова приводит агентство Sputnik.Президент отметил, что он должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с активом регионов страны. "Для того, чтобы страна стабильно стояла на тех опорах, на которых должна стоять… Уверен, если вы немножко больше поработаете, пошевелитесь по-настоящему, мы решим любые проблемы. Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы", - подчеркнул белорусский президент.Он еще раз обратил внимание, что "референдум (по конституции проводится – ред.) не под Лукашенко". "Поймите вы, наконец: не проголосуют люди за изменение конституции, останется эта, "авторитарная" конституция - об этой конституции любой президент будет мечтать", - сказал Лукашенко.Глава государства отметил, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. По его словам, Белоруссия должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия."Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Мы прошли тот путь, когда из-под плетки не выходили, когда бегали в лаптях и работали на всех", - сказал он. При этом Лукашенко отметил, что в определённых кругах на западе "хотят всю Беларусь (включить – ред.) в состав Польши". "Не будет этого. Это наша страна", - подчеркнул президент.Лукашенко также отметил, что в соседних государствах - Польше, Литве, Латвии, Украине - много внутренних противоречий и проблем в экономике и социальной сфере, и власти этих государств за счет конфликта с Белоруссией пытаются решить проблемные вопросы в своих странах. По его словам, Белоруссия всегда выступала за надежное сотрудничество, предлагала партнерство в различных отраслях и хочет, чтобы в этих странах все складывалось хорошо, но их власти придерживаются иных целей. "Наша главная задача - надо выстоять. Держите страну. Будет Лукашенко, не будет - это ваша страна, мы с вами ее выпестовали за четверть века и никому не должны отдать", - подчеркнул он.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ранее заявил, что силовой блок страны вынес уроки из протестов оппозиции после президентских выборов в 2020 году и не допустит подобного в период конституционного референдума.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, власти республики о нем знают и обнародуют. По его словам, этот план связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.
https://ria.ru/20210811/konstitutsiya-1745318923.html
https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html
https://ria.ru/20211202/vybory-1761750496.html
https://ria.ru/20211125/belorussiya-1760672542.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495648_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_3bf4e4c55c0a38aa7da37139b79cf562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
15:49 15.12.2021
 
Лукашенко заявил о будущей необходимости выстроить Белоруссию по-новому

Президент Лукашенко: с поправками в конституцию нужно будет выстроить страну по-новому

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия на референдуме поправок в конституцию республики предстоит "перелопатить сотни нормативно-правовых актов" и организационно по-новому выстроить страну.
"Важно, что будет потом (после одобрения измененной конституции на референдуме – ред.). Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит", - сказал Лукашенко в среду на встрече с активом Витебской области. Его слова приводит агентство Sputnik.
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 12:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии предложили изъять из Конституции тезис о нейтралитете
Президент отметил, что он должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с активом регионов страны. "Для того, чтобы страна стабильно стояла на тех опорах, на которых должна стоять… Уверен, если вы немножко больше поработаете, пошевелитесь по-настоящему, мы решим любые проблемы. Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы", - подчеркнул белорусский президент.
Он еще раз обратил внимание, что "референдум (по конституции проводится – ред.) не под Лукашенко". "Поймите вы, наконец: не проголосуют люди за изменение конституции, останется эта, "авторитарная" конституция - об этой конституции любой президент будет мечтать", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 07:07
Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии
Глава государства отметил, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. По его словам, Белоруссия должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия.
"Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Мы прошли тот путь, когда из-под плетки не выходили, когда бегали в лаптях и работали на всех", - сказал он. При этом Лукашенко отметил, что в определённых кругах на западе "хотят всю Беларусь (включить – ред.) в состав Польши". "Не будет этого. Это наша страна", - подчеркнул президент.
Лукашенко также отметил, что в соседних государствах - Польше, Литве, Латвии, Украине - много внутренних противоречий и проблем в экономике и социальной сфере, и власти этих государств за счет конфликта с Белоруссией пытаются решить проблемные вопросы в своих странах. По его словам, Белоруссия всегда выступала за надежное сотрудничество, предлагала партнерство в различных отраслях и хочет, чтобы в этих странах все складывалось хорошо, но их власти придерживаются иных целей. "Наша главная задача - надо выстоять. Держите страну. Будет Лукашенко, не будет - это ваша страна, мы с вами ее выпестовали за четверть века и никому не должны отдать", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:02
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ранее заявил, что силовой блок страны вынес уроки из протестов оппозиции после президентских выборов в 2020 году и не допустит подобного в период конституционного референдума.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, власти республики о нем знают и обнародуют. По его словам, этот план связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 11:36Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о новом плане оппозиции по дестабилизации страны
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
23:44Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги
23:40СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис
23:33Около Крымского моста загорелся грузовик
Лента новостейМолния
"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на УкраинеСанкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил ДрагиСМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы МоррисОколо Крымского моста загорелся грузовик