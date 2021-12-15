https://ria.ru/20211215/belorussiya-1763870940.html

Лукашенко заявил о будущей необходимости выстроить Белоруссию по-новому

Лукашенко заявил о будущей необходимости выстроить Белоруссию по-новому - РИА Новости, 15.12.2021

Лукашенко заявил о будущей необходимости выстроить Белоруссию по-новому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия на референдуме поправок в конституцию республики предстоит "перелопатить сотни... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:49

2021-12-15T15:49

2021-12-15T15:49

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александр лукашенко

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия на референдуме поправок в конституцию республики предстоит "перелопатить сотни нормативно-правовых актов" и организационно по-новому выстроить страну."Важно, что будет потом (после одобрения измененной конституции на референдуме – ред.). Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит", - сказал Лукашенко в среду на встрече с активом Витебской области. Его слова приводит агентство Sputnik.Президент отметил, что он должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с активом регионов страны. "Для того, чтобы страна стабильно стояла на тех опорах, на которых должна стоять… Уверен, если вы немножко больше поработаете, пошевелитесь по-настоящему, мы решим любые проблемы. Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы", - подчеркнул белорусский президент.Он еще раз обратил внимание, что "референдум (по конституции проводится – ред.) не под Лукашенко". "Поймите вы, наконец: не проголосуют люди за изменение конституции, останется эта, "авторитарная" конституция - об этой конституции любой президент будет мечтать", - сказал Лукашенко.Глава государства отметил, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. По его словам, Белоруссия должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия."Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Мы прошли тот путь, когда из-под плетки не выходили, когда бегали в лаптях и работали на всех", - сказал он. При этом Лукашенко отметил, что в определённых кругах на западе "хотят всю Беларусь (включить – ред.) в состав Польши". "Не будет этого. Это наша страна", - подчеркнул президент.Лукашенко также отметил, что в соседних государствах - Польше, Литве, Латвии, Украине - много внутренних противоречий и проблем в экономике и социальной сфере, и власти этих государств за счет конфликта с Белоруссией пытаются решить проблемные вопросы в своих странах. По его словам, Белоруссия всегда выступала за надежное сотрудничество, предлагала партнерство в различных отраслях и хочет, чтобы в этих странах все складывалось хорошо, но их власти придерживаются иных целей. "Наша главная задача - надо выстоять. Держите страну. Будет Лукашенко, не будет - это ваша страна, мы с вами ее выпестовали за четверть века и никому не должны отдать", - подчеркнул он.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ранее заявил, что силовой блок страны вынес уроки из протестов оппозиции после президентских выборов в 2020 году и не допустит подобного в период конституционного референдума.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, власти республики о нем знают и обнародуют. По его словам, этот план связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.

https://ria.ru/20210811/konstitutsiya-1745318923.html

https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html

https://ria.ru/20211202/vybory-1761750496.html

https://ria.ru/20211125/belorussiya-1760672542.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко