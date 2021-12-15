Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/belorussiya-1763858525.html
Лукашенко назвал главной задачей уберечь Белоруссию от войны
Лукашенко назвал главной задачей уберечь Белоруссию от войны - РИА Новости, 15.12.2021
Лукашенко назвал главной задачей уберечь Белоруссию от войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит своей главной задачей уберечь государство и народ от войны. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:12
2021-12-15T15:12
в мире
белоруссия
витебская область
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759540502_0:90:3065:1814_1920x0_80_0_0_58b986b1e630beb6c466ad06aa151113.jpg
МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит своей главной задачей уберечь государство и народ от войны.На встрече с активом Витебской области глава государства отметил, что в мире происходит постоянное нагнетание ситуации, идет противостояние между геополитическими игроками, а пандемия коронавируса еще и обострила все противоречия.Он добавил, что следует уделять внимание вопросам территориальной обороны. "Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска", - подчеркнул Лукашенко.По словам президента, следует обращать внимание на ряд аспектов - начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения. "Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь", - сказал Лукашенко.Он также высказал обеспокоенность возможностью в современных реалиях кибератак. Президент отметил, что если не принимать необходимых мер защиты, это может привести к самым серьезным последствиям. "Поэтому подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее", - поручил Лукашенко.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://ria.ru/20211214/lukashenko-1763754392.html
https://ria.ru/20211209/ssha-1763009488.html
https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html
белоруссия
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759540502_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_fce4465d16bd6f7e3469aef1c8f42844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, витебская область, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии
15:12 15.12.2021
 
Лукашенко назвал главной задачей уберечь Белоруссию от войны

Президент Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Белоруссию от войны

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит своей главной задачей уберечь государство и народ от войны.
На встрече с активом Витебской области глава государства отметил, что в мире происходит постоянное нагнетание ситуации, идет противостояние между геополитическими игроками, а пандемия коронавируса еще и обострила все противоречия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 22:50
Лукашенко призвал чиновников не допустить повторения событий 2020 года
"Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана. Поэтому моя задача - уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности. Нужно действовать, не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это будет в плюс. Но надо рассчитывать только на себя", - приводит пресс-служба слова президента Белоруссии.
Он добавил, что следует уделять внимание вопросам территориальной обороны. "Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска", - подчеркнул Лукашенко.
По словам президента, следует обращать внимание на ряд аспектов - начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения. "Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 18:49
Лукашенко заявил о желании США создать военный блок с границей у Смоленска
Он также высказал обеспокоенность возможностью в современных реалиях кибератак. Президент отметил, что если не принимать необходимых мер защиты, это может привести к самым серьезным последствиям. "Поэтому подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее", - поручил Лукашенко.
Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 02:25
На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
 
В миреБелоруссияВитебская областьАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
23:44Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги
23:40СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис
23:33Около Крымского моста загорелся грузовик
Лента новостейМолния
"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на УкраинеСанкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил ДрагиСМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы МоррисОколо Крымского моста загорелся грузовик