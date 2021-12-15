https://ria.ru/20211215/belorussiya-1763858525.html

Лукашенко назвал главной задачей уберечь Белоруссию от войны

Лукашенко назвал главной задачей уберечь Белоруссию от войны - РИА Новости, 15.12.2021

Лукашенко назвал главной задачей уберечь Белоруссию от войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит своей главной задачей уберечь государство и народ от войны. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:12

2021-12-15T15:12

2021-12-15T15:12

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белоруссия

витебская область

александр лукашенко

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит своей главной задачей уберечь государство и народ от войны.На встрече с активом Витебской области глава государства отметил, что в мире происходит постоянное нагнетание ситуации, идет противостояние между геополитическими игроками, а пандемия коронавируса еще и обострила все противоречия.Он добавил, что следует уделять внимание вопросам территориальной обороны. "Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска", - подчеркнул Лукашенко.По словам президента, следует обращать внимание на ряд аспектов - начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения. "Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь", - сказал Лукашенко.Он также высказал обеспокоенность возможностью в современных реалиях кибератак. Президент отметил, что если не принимать необходимых мер защиты, это может привести к самым серьезным последствиям. "Поэтому подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее", - поручил Лукашенко.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20211214/lukashenko-1763754392.html

https://ria.ru/20211209/ssha-1763009488.html

https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html

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в мире, белоруссия, витебская область, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии