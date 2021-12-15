https://ria.ru/20211215/bayden-1763839629.html

Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом

Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом - РИА Новости, 15.12.2021

Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом

Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о разговоре с лидером США Джо Байденом, посвященном угрозе расширения НАТО на восток и РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:05

2021-12-15T14:05

2021-12-15T14:05

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нато

си цзиньпин

юрий ушаков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о разговоре с лидером США Джо Байденом, посвященном угрозе расширения НАТО на восток и необходимости переговоров по гарантиям безопасности, отметив, что беседа была содержательной, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.Путин в среду провел переговоры с лидером КНР по видеосвязи."Наш президент проинформировал председателя о недавнем разговоре по видеосвязи с президентом США Байденом. Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной. И наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам", - сказал Ушаков по итогам переговоров лидеров РФ и КНР."И в этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещения угрожающих России систем оружия, в частности, на территории Украины и других сопредельных государствах", - добавил он.

https://ria.ru/20211212/peskov-1763327801.html

https://ria.ru/20211208/izmenenie-1762673002.html

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в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, нато, си цзиньпин, юрий ушаков, россия