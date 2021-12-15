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Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом
Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом - РИА Новости, 15.12.2021
Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом
Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о разговоре с лидером США Джо Байденом, посвященном угрозе расширения НАТО на восток и РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:05
2021-12-15T14:05
в мире
сша
китай
владимир путин
джо байден
нато
си цзиньпин
юрий ушаков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о разговоре с лидером США Джо Байденом, посвященном угрозе расширения НАТО на восток и необходимости переговоров по гарантиям безопасности, отметив, что беседа была содержательной, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.Путин в среду провел переговоры с лидером КНР по видеосвязи."Наш президент проинформировал председателя о недавнем разговоре по видеосвязи с президентом США Байденом. Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной. И наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам", - сказал Ушаков по итогам переговоров лидеров РФ и КНР."И в этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещения угрожающих России систем оружия, в частности, на территории Украины и других сопредельных государствах", - добавил он.
https://ria.ru/20211212/peskov-1763327801.html
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в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, нато, си цзиньпин, юрий ушаков, россия
14:05 15.12.2021
 
Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом

Президент Путин рассказал главе КНР Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о разговоре с лидером США Джо Байденом, посвященном угрозе расширения НАТО на восток и необходимости переговоров по гарантиям безопасности, отметив, что беседа была содержательной, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Путин в среду провел переговоры с лидером КНР по видеосвязи.
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"Наш президент проинформировал председателя о недавнем разговоре по видеосвязи с президентом США Байденом. Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной. И наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам", - сказал Ушаков по итогам переговоров лидеров РФ и КНР.
"И в этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещения угрожающих России систем оружия, в частности, на территории Украины и других сопредельных государствах", - добавил он.
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В миреСШАКитайВладимир ПутинДжо БайденНАТОСи ЦзиньпинЮрий УшаковРоссия
 
 
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