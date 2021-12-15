Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с Байденом
Президент Путин рассказал главе КНР Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о разговоре с лидером США Джо Байденом, посвященном угрозе расширения НАТО на восток и необходимости переговоров по гарантиям безопасности, отметив, что беседа была содержательной, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Путин в среду провел переговоры с лидером КНР по видеосвязи.
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"Наш президент проинформировал председателя о недавнем разговоре по видеосвязи с президентом США Байденом. Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной. И наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам", - сказал Ушаков по итогам переговоров лидеров РФ и КНР.
"И в этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещения угрожающих России систем оружия, в частности, на территории Украины и других сопредельных государствах", - добавил он.
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