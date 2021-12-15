https://ria.ru/20211215/banki-1763857561.html

КМСП привлечет региональные банки к работе с "зонтичными" поручительствами

КМСП привлечет региональные банки к работе с "зонтичными" поручительствами - РИА Новости, 15.12.2021

КМСП привлечет региональные банки к работе с "зонтичными" поручительствами

Корпорация МСП в 2022 году привлечет региональные банки к выдаче малому бизнесу кредитов в рамках механизма "зонтичных" поручительств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:10

2021-12-15T15:10

2021-12-15T15:44

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александр исаевич

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Корпорация МСП в 2022 году привлечет региональные банки к выдаче малому бизнесу кредитов в рамках механизма "зонтичных" поручительств, сообщает пресс-служба корпорации.Расширение охвата "зонтичного" механизма будет одной из приоритетных задач Корпорации МСП в 2022 году. За счет масштабирования проекта количество получателей кредитов из числа средних малых и микропредприятий должно увеличиться кратно, уверены в корпорации.Зонтичный механизм поручительств - это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком в том, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства Корпорации МСП: покрытие до 50% от суммы кредита; размер поручительства по кредиту одного предпринимателя — до 1 миллиарда рублей; срок кредита — не более 180 месяцев; поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк. Реализацию проекта курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

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