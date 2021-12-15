15:10 15.12.2021 (обновлено: 15:44 15.12.2021)
КМСП привлечет региональные банки к работе с "зонтичными" поручительствами
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Корпорация МСП в 2022 году привлечет региональные банки к выдаче малому бизнесу кредитов в рамках механизма "зонтичных" поручительств, сообщает пресс-служба корпорации.
"В 2021 году самые крупные банковские организации страны уже подключились к "зонтичному" механизму, и сейчас мы работаем с семью банками федерального уровня и двумя – регионального. Для расширения охвата "зонтичного" механизма и его приближения к бизнесу на местах Корпорация МСП намерена привлечь региональные банковские организации. Мы рассчитываем на их сети, которые часто охватывают все районы и города в субъектах РФ, где они присутствуют", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Расширение охвата "зонтичного" механизма будет одной из приоритетных задач Корпорации МСП в 2022 году. За счет масштабирования проекта количество получателей кредитов из числа средних малых и микропредприятий должно увеличиться кратно, уверены в корпорации.
"В этом году, с момента пилотного запуска "зонтичного" механизма, под поручительства Корпорации МСП выдано более 1500 кредитов, их общая сумма составила порядка 12,7 миллиарда рублей. Мы рассчитываем, что в 2022 году под наше поручительство будет выдано не менее 7 тысяч кредитов, что позволит привлечь предпринимателям порядка 170 миллиардов рублей финансирования", - указал Исаевич.
Зонтичный механизм поручительств - это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком в том, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства Корпорации МСП: покрытие до 50% от суммы кредита; размер поручительства по кредиту одного предпринимателя — до 1 миллиарда рублей; срок кредита — не более 180 месяцев; поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк. Реализацию проекта курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.