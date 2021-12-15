https://ria.ru/20211215/bank-1763845804.html

ВТБ создает новую систему расчета рыночных рисков для торговых операций

ВТБ создает новую систему расчета рыночных рисков для торговых операций - РИА Новости, 15.12.2021

ВТБ создает новую систему расчета рыночных рисков для торговых операций

ВТБ в рамках технологической трансформации работает над созданием новой системы для расчета рыночных рисков, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:32

2021-12-15T14:32

2021-12-15T14:32

втб

россия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ВТБ в рамках технологической трансформации работает над созданием новой системы для расчета рыночных рисков, сообщает пресс-служба банка.Решение является собственной разработкой банка и позволяет оценивать возникающие риски и предотвращать их. Прототип системы уже позволил ВТБ улучшить качество управления собственными средствами и более чем на 20% повысить эффективность использования капитала под рыночный риск.На базе внедряемого решения риск-менеджеры смогут ежедневно оценивать рыночные риски как по внутренней методологии, так и по методологии Банка России, а система аллокации риск-позиций поможет трейдерам сфокусироваться на наиболее привлекательных с точки зрения соотношения "риск-доходность" направлениях.Запуск системы ожидается в первой половине 2022 года, однако, уже сейчас формируется план её дальнейшего развития в рамках новой риск-стратегии банка до 2025 года. Новая инфраструктура позволит одновременно сделать более точной оценку рисков и удовлетворить растущие потребности клиентов банка."Потребности наших внутренних клиентов, продуктовых подразделений, непрерывно растут вслед за запросами клиентов банка. Этот тренд особенно силён в сфере финансовых рынков, которые набирают всё большую популярность как среди физических лиц, диверсифицирующих свои портфели сбережений, так и среди корпораций, совершенствующих свои практики управления и хеджирования финансовых рисков. Наша миссия — своевременно и проактивно предоставлять внутренние сервисы, отвечающие этим потребностям, а подобные системы — неотъемлемый элемент на пути к обозначенной цели", - считает старший вице-президент, руководитель департамента интегрированного управления рисками Дмитрий Жабин.По словам вице-президента, руководителя департамента технологического развития общебанковских систем Никиты Рыбченко, банк продолжает разработку и внедрение IT-систем на открытом технологическом стеке, используя возможности омниканальной платформы ВТБ и платформы обработки данных Arenadata."Новая система предназначена для подготовки регуляторной отчетности по рыночным рискам, минимизирует ручной труд, обладает необходимым уровнем надежности и защищенности. В рамках дальнейшего развития планируется реализовать модуль pretrade-контроля лимитов торговых сделок", - отметил он.

https://ria.ru/20211215/usluga-1763832719.html

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втб, россия