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ПСБ и ТПП РФ расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК
ПСБ и ТПП РФ расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК - РИА Новости, 15.12.2021
ПСБ и ТПП РФ расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК
ПСБ и Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут выстраивать механизмы взаимодействия между... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:46
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ПСБ и Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут выстраивать механизмы взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями ОПК для реализации проектов диверсификации, сообщает пресс-служба банка.Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и президент ТПП РФ Сергей Катырин.Соглашение было заключено в рамках проведения собрания совета руководителей ТПП РФ, в котором приняли участие делегаты от региональных ТПП, руководители коммерческих организаций, союзов, ассоциаций, представители Федерального собрания РФ, исполнительной власти и общественных организаций."ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК - банк не только комплексно обеспечивает сектор необходимыми финансовыми решениями, но и выступает интегратором взаимодействия всех участников рынка при реализации проектов диверсификации. Вместе с ТПП РФ мы поможем инновационным высокотехнологичным организациям из сегмента МСБ выстроить эффективный диалог и наладить совместную работу с предприятиями оборонного сектора и запустить успешные проекты по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения", - отметил Фрадков.По мнению Катырина, инновационный и высокотехнологичный бизнес сможет помочь предприятиям ОПК освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения.Предприятия ОПК реализуют масштабную программу диверсификации в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в 2016 году: довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году – до 50%.Задача выполнима при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса. ПСБ намерен способствовать трансформации идей МСБ в успешные проекты, чтобы обеспечить новое качество реализации программ диверсификации.
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости
. ПСБ и Торгово-промышленная палата РФ (ТПП
) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут выстраивать механизмы взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями ОПК для реализации проектов диверсификации, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков
и президент ТПП РФ Сергей Катырин
.
Соглашение было заключено в рамках проведения собрания совета руководителей ТПП РФ, в котором приняли участие делегаты от региональных ТПП, руководители коммерческих организаций, союзов, ассоциаций, представители Федерального собрания РФ, исполнительной власти и общественных организаций.
"ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК - банк не только комплексно обеспечивает сектор необходимыми финансовыми решениями, но и выступает интегратором взаимодействия всех участников рынка при реализации проектов диверсификации. Вместе с ТПП РФ мы поможем инновационным высокотехнологичным организациям из сегмента МСБ выстроить эффективный диалог и наладить совместную работу с предприятиями оборонного сектора и запустить успешные проекты по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения", - отметил Фрадков.
По мнению Катырина, инновационный и высокотехнологичный бизнес сможет помочь предприятиям ОПК освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения.
"У оборонного комплекса страны большой производственный и интеллектуальный потенциал, позволяющий решать самые амбициозные задачи. Освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения - ключевая задача для предприятий ОПК, поставленная президентом нашей страны. Здесь на помощь оборонке может прийти наш инновационный и высокотехнологичный бизнес. ТПП совместно с ПСБ будет работать над выстраиванием продуктивного диалога между предпринимателями и оборонными предприятиями для реализации их совместных проектов", - сказал он.
Предприятия ОПК реализуют масштабную программу диверсификации в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в 2016 году: довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году – до 50%.
Задача выполнима при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса. ПСБ намерен способствовать трансформации идей МСБ в успешные проекты, чтобы обеспечить новое качество реализации программ диверсификации.