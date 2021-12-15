https://ria.ru/20211215/bank-1763804202.html

ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов

ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов - РИА Новости, 15.12.2021

ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов

В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности своей учетной... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:39

2021-12-15T11:39

2021-12-15T14:08

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности своей учетной записи, сообщает пресс-служба банка."На первом этапе опция доступна в версии на Android, а в первом квартале 2022 года появится на платформе iOS", - говорится в сообщении.По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в этом году клиенты российских банков столкнулись с беспрецедентным уровнем мошеннической активности."Только ВТБ с начала года отразил более миллиона атак злоумышленников. В ответ на киберугрозы мы постоянно совершенствуем способы защиты клиентов и внедряем передовые технологии для сохранения их средств. Новинкой ВТБ Онлайн стала возможность самостоятельной блокировки доступа в мобильный и интернет-банк, если вы, к примеру, поняли, что вам звонили мошенники и могли уточнить ваши персональные данные. Теперь клиент сможет не тратить время на звонок в контакт-центр и защитить свои деньги сам. Особенно ценной эта опция станет в период предновогоднего ажиотажа, когда злоумышленники могут "подловить" своих потенциальных "жертв" на невнимательности или усталости под конец года", - сказал Чугунов.Пресс-служба отмечает, что ВТБ по итогам 11 месяцев текущего года защитил от хищения средства клиентов на сумму более 14 миллиардов рублей — это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-ноябрь банк отразил более одного миллиона атак мошенников, что на 10 процентов превышает уровень за 11 месяцев 2020 года. Спасти удалось средства более 80 тысяч клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них.

https://ria.ru/20211213/assistent-1763528982.html

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