Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/bank-1763804202.html
ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов
ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов - РИА Новости, 15.12.2021
ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов
В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности своей учетной... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:39
2021-12-15T14:08
новости компаний - экономика
втб
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности своей учетной записи, сообщает пресс-служба банка."На первом этапе опция доступна в версии на Android, а в первом квартале 2022 года появится на платформе iOS", - говорится в сообщении.По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в этом году клиенты российских банков столкнулись с беспрецедентным уровнем мошеннической активности."Только ВТБ с начала года отразил более миллиона атак злоумышленников. В ответ на киберугрозы мы постоянно совершенствуем способы защиты клиентов и внедряем передовые технологии для сохранения их средств. Новинкой ВТБ Онлайн стала возможность самостоятельной блокировки доступа в мобильный и интернет-банк, если вы, к примеру, поняли, что вам звонили мошенники и могли уточнить ваши персональные данные. Теперь клиент сможет не тратить время на звонок в контакт-центр и защитить свои деньги сам. Особенно ценной эта опция станет в период предновогоднего ажиотажа, когда злоумышленники могут "подловить" своих потенциальных "жертв" на невнимательности или усталости под конец года", - сказал Чугунов.Пресс-служба отмечает, что ВТБ по итогам 11 месяцев текущего года защитил от хищения средства клиентов на сумму более 14 миллиардов рублей — это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-ноябрь банк отразил более одного миллиона атак мошенников, что на 10 процентов превышает уровень за 11 месяцев 2020 года. Спасти удалось средства более 80 тысяч клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них.
https://ria.ru/20211213/assistent-1763528982.html
https://ria.ru/20211210/tsentr-1763100320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, втб, банки
11:39 15.12.2021 (обновлено: 14:08 15.12.2021)
 

ВТБ Онлайн повысил безопасность средств клиентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности своей учетной записи, сообщает пресс-служба банка.
"На первом этапе опция доступна в версии на Android, а в первом квартале 2022 года появится на платформе iOS", - говорится в сообщении.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 18:16
Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в этом году клиенты российских банков столкнулись с беспрецедентным уровнем мошеннической активности.
"Только ВТБ с начала года отразил более миллиона атак злоумышленников. В ответ на киберугрозы мы постоянно совершенствуем способы защиты клиентов и внедряем передовые технологии для сохранения их средств. Новинкой ВТБ Онлайн стала возможность самостоятельной блокировки доступа в мобильный и интернет-банк, если вы, к примеру, поняли, что вам звонили мошенники и могли уточнить ваши персональные данные. Теперь клиент сможет не тратить время на звонок в контакт-центр и защитить свои деньги сам. Особенно ценной эта опция станет в период предновогоднего ажиотажа, когда злоумышленники могут "подловить" своих потенциальных "жертв" на невнимательности или усталости под конец года", - сказал Чугунов.
Сотрудницы банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 12:40
ВТБ запускает центр социальных выплат
Пресс-служба отмечает, что ВТБ по итогам 11 месяцев текущего года защитил от хищения средства клиентов на сумму более 14 миллиардов рублей — это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-ноябрь банк отразил более одного миллиона атак мошенников, что на 10 процентов превышает уровень за 11 месяцев 2020 года. Спасти удалось средства более 80 тысяч клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТББанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
23:44Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги
23:40СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис
23:33Около Крымского моста загорелся грузовик
Лента новостейМолния
"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на УкраинеСанкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил ДрагиСМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы МоррисОколо Крымского моста загорелся грузовик