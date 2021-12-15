https://ria.ru/20211215/bank-1763786820.html

МСП Банк профинансировал уральский стартап Paycon

МСП Банк профинансировал уральский стартап Paycon - РИА Новости, 15.12.2021

МСП Банк профинансировал уральский стартап Paycon

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку уральскому стартапу Paycon, разработавшему "умную" корзину для дарксторов, сообщает... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:28

2021-12-15T10:28

2021-12-15T10:28

мсп банк

корпорация мсп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_4976511f97c72164800293a185eaf52b.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку уральскому стартапу Paycon, разработавшему "умную" корзину для дарксторов, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании Paycon 10 миллионов рублей в рамках кредитного продукта "Экспресс-поддержка" для увеличения темпов изготовления устройств для дарксторов Paycon. Также в раунде инвестиций принял участие клуб венчурных инвесторов AngelsDeck.Как отмечается в сообщении, Paycon – первое и единственное в России SaaS Plus (Software as a service) решение для дарксторов, которое позволяет оптимизировать процессы и ускорить сборку заказов на 90%. Инвестиции будут направлены на развитие продукта и выход на международные рынки."Корпорация МСП и входящие в наш периметр дочерние организации уделяют приоритетное внимание поддержке высокотехнологичных компаний, особенно стартапам. Решение Paycon уже востребовано стремительно развивающимися дарксторами, и очень важно именно в данный период поддержать экстенсивный рост компании", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Paycon предоставляет коробочное решение Paycon Fulfilment System, которое позволяет дарксторам существенно снизить затраты на ИТ инфраструктуру, в 4 раза оптимизировать скорость сбора заказа, снизить вероятность ошибки с 6% до 0,4%, а также предоставляет аналитику для повышения эффективности управления даркстором. Для сборщиков технология AI Paycon Shopper выстраивает оптимальный маршрут для ускорения сбора заказов и дает возможность собирать несколько заказов одновременно.С помощью технологии Paycon Shopper ежедневно собирается 50-70 тысяч заказов. Paycon пользуются более 91 даркстора сети ВкусВилл в 17 городах России. Количество установленных и приобретенных устройств Paycon растет на 16% месяц к месяцу, уточняется в сообщении.По данным Paycon, с начала года количество дарксторов в России выросло на 250 и достигло 900 точек. Как ожидается, к концу года их число превысит 1000.

https://ria.ru/20211208/biznes-1762625274.html

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мсп банк, корпорация мсп, россия