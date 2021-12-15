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МСП Банк профинансировал уральский стартап Paycon
МСП Банк профинансировал уральский стартап Paycon - РИА Новости, 15.12.2021
МСП Банк профинансировал уральский стартап Paycon
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку уральскому стартапу Paycon, разработавшему "умную" корзину для дарксторов, сообщает... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:28
2021-12-15T10:28
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку уральскому стартапу Paycon, разработавшему "умную" корзину для дарксторов, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании Paycon 10 миллионов рублей в рамках кредитного продукта "Экспресс-поддержка" для увеличения темпов изготовления устройств для дарксторов Paycon. Также в раунде инвестиций принял участие клуб венчурных инвесторов AngelsDeck.Как отмечается в сообщении, Paycon – первое и единственное в России SaaS Plus (Software as a service) решение для дарксторов, которое позволяет оптимизировать процессы и ускорить сборку заказов на 90%. Инвестиции будут направлены на развитие продукта и выход на международные рынки."Корпорация МСП и входящие в наш периметр дочерние организации уделяют приоритетное внимание поддержке высокотехнологичных компаний, особенно стартапам. Решение Paycon уже востребовано стремительно развивающимися дарксторами, и очень важно именно в данный период поддержать экстенсивный рост компании", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Paycon предоставляет коробочное решение Paycon Fulfilment System, которое позволяет дарксторам существенно снизить затраты на ИТ инфраструктуру, в 4 раза оптимизировать скорость сбора заказа, снизить вероятность ошибки с 6% до 0,4%, а также предоставляет аналитику для повышения эффективности управления даркстором. Для сборщиков технология AI Paycon Shopper выстраивает оптимальный маршрут для ускорения сбора заказов и дает возможность собирать несколько заказов одновременно.С помощью технологии Paycon Shopper ежедневно собирается 50-70 тысяч заказов. Paycon пользуются более 91 даркстора сети ВкусВилл в 17 городах России. Количество установленных и приобретенных устройств Paycon растет на 16% месяц к месяцу, уточняется в сообщении.По данным Paycon, с начала года количество дарксторов в России выросло на 250 и достигло 900 точек. Как ожидается, к концу года их число превысит 1000.
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мсп банк, корпорация мсп, россия
10:28 15.12.2021
 

МСП Банк профинансировал уральский стартап Paycon

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку уральскому стартапу Paycon, разработавшему "умную" корзину для дарксторов, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании Paycon 10 миллионов рублей в рамках кредитного продукта "Экспресс-поддержка" для увеличения темпов изготовления устройств для дарксторов Paycon. Также в раунде инвестиций принял участие клуб венчурных инвесторов AngelsDeck.
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Как отмечается в сообщении, Paycon – первое и единственное в России SaaS Plus (Software as a service) решение для дарксторов, которое позволяет оптимизировать процессы и ускорить сборку заказов на 90%. Инвестиции будут направлены на развитие продукта и выход на международные рынки.
"Корпорация МСП и входящие в наш периметр дочерние организации уделяют приоритетное внимание поддержке высокотехнологичных компаний, особенно стартапам. Решение Paycon уже востребовано стремительно развивающимися дарксторами, и очень важно именно в данный период поддержать экстенсивный рост компании", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Paycon предоставляет коробочное решение Paycon Fulfilment System, которое позволяет дарксторам существенно снизить затраты на ИТ инфраструктуру, в 4 раза оптимизировать скорость сбора заказа, снизить вероятность ошибки с 6% до 0,4%, а также предоставляет аналитику для повышения эффективности управления даркстором. Для сборщиков технология AI Paycon Shopper выстраивает оптимальный маршрут для ускорения сбора заказов и дает возможность собирать несколько заказов одновременно.
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С помощью технологии Paycon Shopper ежедневно собирается 50-70 тысяч заказов. Paycon пользуются более 91 даркстора сети ВкусВилл в 17 городах России. Количество установленных и приобретенных устройств Paycon растет на 16% месяц к месяцу, уточняется в сообщении.
По данным Paycon, с начала года количество дарксторов в России выросло на 250 и достигло 900 точек. Как ожидается, к концу года их число превысит 1000.
"Мы увидели потребность в автоматизации ритейла задолго до пандемии, однако наш первоначальный продукт сильно трансформировался с вводом эпидемиологических ограничений. Мы заметили растущий спрос на доставку продуктов из магазинов и рост сегмента дарксторов, поэтому предложили им уникальную технологию для повышения эффективности работы. Наши клиенты уже приобрели более 1300 девайсов Paycon и оценили, как их использование влияет на эффективность работы даркстора. Мы планируем подключать все больше ритейл-игроков России, а также вскоре выйти с нашим продуктом и на международные рынки", - сказал сооснователь и генеральный директор Paycon Игорь Ушаков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
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