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Богатейшая россиянка с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов
Богатейшая россиянка с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.12.2021
Богатейшая россиянка с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов
Богатейшая женщина России, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла 3,24 миллиарда долларов с января по ноябрь 2021 года, следует из... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:54
2021-12-15T19:54
2021-12-15T21:25
экономика
wildberries
татьяна бакальчук
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Богатейшая женщина России, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла 3,24 миллиарда долларов с января по ноябрь 2021 года, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).На 15 декабря состояние предпринимательницы оценивалось в 5,85 миллиарда долларов. В начале года оно достигало 9,09 миллиарда.Бакальчук находится на 491-м месте в рейтинге богачей мира и на 26-й позиции среди россиян.До этого состояние бизнесвумен умножалось рекордными темпами. Forbes даже назвал ее миллиардером с самыми быстрорастущими доходами в мире. По оценкам издания, состояние Бакальчук к началу 2021-го за год увеличилось более чем на тысячу процентов.
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экономика, wildberries, татьяна бакальчук, россия
19:54 15.12.2021 (обновлено: 21:25 15.12.2021)
Богатейшая россиянка с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов
Богатейшая россиянка Бакальчук с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов