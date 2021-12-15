https://ria.ru/20211215/bakalchuk-1763939780.html

Богатейшая россиянка с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов

Богатейшая россиянка с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.12.2021

Богатейшая россиянка с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов

Богатейшая женщина России, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла 3,24 миллиарда долларов с января по ноябрь 2021 года, следует из... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:54

2021-12-15T19:54

2021-12-15T21:25

экономика

wildberries

татьяна бакальчук

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Богатейшая женщина России, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла 3,24 миллиарда долларов с января по ноябрь 2021 года, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).На 15 декабря состояние предпринимательницы оценивалось в 5,85 миллиарда долларов. В начале года оно достигало 9,09 миллиарда.Бакальчук находится на 491-м месте в рейтинге богачей мира и на 26-й позиции среди россиян.До этого состояние бизнесвумен умножалось рекордными темпами. Forbes даже назвал ее миллиардером с самыми быстрорастущими доходами в мире. По оценкам издания, состояние Бакальчук к началу 2021-го за год увеличилось более чем на тысячу процентов.

https://ria.ru/20211026/mask-1756401339.html

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экономика, wildberries, татьяна бакальчук, россия