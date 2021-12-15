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Туризм
https://ria.ru/20211215/avstriya-1763843406.html
Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы
Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы - РИА Новости, 15.12.2021
Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы
Эксперты узнали, какие ограничения ждут российских туристов в Австрии на зимних каникулах, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:16
2021-12-15T19:16
туризм
отдых
вакцинация
вена
австрия
зальцбург (город)
воз
astrazeneca
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, какие ограничения ждут российских туристов в Австрии на зимних каникулах, сообщает АТОР.С 12 декабря страна вышла из общенационального локдауна. Уже 17-го откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, а с 20-го заработают туристические учреждения в Вене.Но ношение масок в транспорте и в общественных местах остается обязательным, так же как и ограничения для непривитых (к ним относятся и россияне, вакцинированные не признанными в Австрии препаратами).Нашим соотечественникам разрешен въезд в страну с 15 августа, но есть ряд нюансов. Путешественникам, привитым одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами, достаточно предоставить ПЦР-тест. В Австрии это Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson &amp; Johnson. Правда с 3 января 2022 года последняя, однократная, уже не будет считаться достаточной.Если такого документа об иммунизации нет, придется проходить 10-дневный карантин (можно сократить до пяти, сдав отрицательный ПЦР). Однако он не является пропуском в общественные места. Не заселят по этому документу и в отель."Для посещения практически всех общественных пространств в Австрии необходимо предъявить документ о перенесенной инфекции или пройденной вакцинации. Действует правило двух "П": привит или переболел. Только на основании одного из этих пунктов можно заселиться в гостиницу, воспользоваться подъемником на горнолыжном склоне, пойти в ресторан или музей", — рассказали в Австрийском представительстве по туризму.В ведомстве добавили, что, поскольку страна не признает сертификаты РФ о вакцинации, привитые отечественными препаратами россияне не смогут воспользоваться соответствующими услугами: ПЦР или экспресс-теста на антигены для этого недостаточно.А вот переболевшим за последние полгода соотечественникам путь открыт. Они могут и въехать в Австрию без карантина, и заселиться в гостиницу. Однако в представительстве рекомендуют на всякий случай уточнять возможность размещения в отеле перед бронированием номера.Вообще без справок наши соотечественники могут поселиться в собственной или арендованной частной недвижимости, у друзей или родственников (и пройти там карантин), однако в таком случае воспользоваться всеми возможностями отдыха они просто не смогут, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20211209/kurorty-1762888299.html
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отдых, вакцинация, вена, австрия, зальцбург (город), воз, astrazeneca , новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, отели, туризм, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna
19:16 15.12.2021
 
Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы

Туроператоры рассказали, какие ограничения ждут россиян в Австрии на зимних каникулах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНовый рождественский базар на площади перед городской ратушей в Вене
Новый рождественский базар на площади перед городской ратушей в Вене - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, какие ограничения ждут российских туристов в Австрии на зимних каникулах, сообщает АТОР.
С 12 декабря страна вышла из общенационального локдауна. Уже 17-го откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, а с 20-го заработают туристические учреждения в Вене.
Но ношение масок в транспорте и в общественных местах остается обязательным, так же как и ограничения для непривитых (к ним относятся и россияне, вакцинированные не признанными в Австрии препаратами).
Нашим соотечественникам разрешен въезд в страну с 15 августа, но есть ряд нюансов. Путешественникам, привитым одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами, достаточно предоставить ПЦР-тест. В Австрии это Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Правда с 3 января 2022 года последняя, однократная, уже не будет считаться достаточной.
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Если такого документа об иммунизации нет, придется проходить 10-дневный карантин (можно сократить до пяти, сдав отрицательный ПЦР). Однако он не является пропуском в общественные места. Не заселят по этому документу и в отель.
"Для посещения практически всех общественных пространств в Австрии необходимо предъявить документ о перенесенной инфекции или пройденной вакцинации. Действует правило двух "П": привит или переболел. Только на основании одного из этих пунктов можно заселиться в гостиницу, воспользоваться подъемником на горнолыжном склоне, пойти в ресторан или музей", — рассказали в Австрийском представительстве по туризму.
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А вот переболевшим за последние полгода соотечественникам путь открыт. Они могут и въехать в Австрию без карантина, и заселиться в гостиницу. Однако в представительстве рекомендуют на всякий случай уточнять возможность размещения в отеле перед бронированием номера.
Вообще без справок наши соотечественники могут поселиться в собственной или арендованной частной недвижимости, у друзей или родственников (и пройти там карантин), однако в таком случае воспользоваться всеми возможностями отдыха они просто не смогут, заключили в ведомстве.
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