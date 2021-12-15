https://ria.ru/20211215/avstriya-1763843406.html

Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы

Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы - РИА Новости, 15.12.2021

Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы

Эксперты узнали, какие ограничения ждут российских туристов в Австрии на зимних каникулах, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:16

2021-12-15T19:16

2021-12-15T19:16

туризм

отдых

вакцинация

вена

австрия

зальцбург (город)

воз

astrazeneca

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, какие ограничения ждут российских туристов в Австрии на зимних каникулах, сообщает АТОР.С 12 декабря страна вышла из общенационального локдауна. Уже 17-го откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, а с 20-го заработают туристические учреждения в Вене.Но ношение масок в транспорте и в общественных местах остается обязательным, так же как и ограничения для непривитых (к ним относятся и россияне, вакцинированные не признанными в Австрии препаратами).Нашим соотечественникам разрешен въезд в страну с 15 августа, но есть ряд нюансов. Путешественникам, привитым одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами, достаточно предоставить ПЦР-тест. В Австрии это Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Правда с 3 января 2022 года последняя, однократная, уже не будет считаться достаточной.Если такого документа об иммунизации нет, придется проходить 10-дневный карантин (можно сократить до пяти, сдав отрицательный ПЦР). Однако он не является пропуском в общественные места. Не заселят по этому документу и в отель."Для посещения практически всех общественных пространств в Австрии необходимо предъявить документ о перенесенной инфекции или пройденной вакцинации. Действует правило двух "П": привит или переболел. Только на основании одного из этих пунктов можно заселиться в гостиницу, воспользоваться подъемником на горнолыжном склоне, пойти в ресторан или музей", — рассказали в Австрийском представительстве по туризму.В ведомстве добавили, что, поскольку страна не признает сертификаты РФ о вакцинации, привитые отечественными препаратами россияне не смогут воспользоваться соответствующими услугами: ПЦР или экспресс-теста на антигены для этого недостаточно.А вот переболевшим за последние полгода соотечественникам путь открыт. Они могут и въехать в Австрию без карантина, и заселиться в гостиницу. Однако в представительстве рекомендуют на всякий случай уточнять возможность размещения в отеле перед бронированием номера.Вообще без справок наши соотечественники могут поселиться в собственной или арендованной частной недвижимости, у друзей или родственников (и пройти там карантин), однако в таком случае воспользоваться всеми возможностями отдыха они просто не смогут, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20211209/kurorty-1762888299.html

https://ria.ru/20211130/rozhdestvo-1761238702.html

https://ria.ru/20211215/tailand-1763711082.html

вена

австрия

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