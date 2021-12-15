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Наука
https://ria.ru/20211215/arkheologiya-1763187072.html
Остаться в живых. Археологи — о поисках затопленных городов и кораблей
Остаться в живых. Археологи — о поисках затопленных городов и кораблей - РИА Новости, 15.12.2021
Остаться в живых. Археологи — о поисках затопленных городов и кораблей
Несмотря на пандемию, археологические раскопки продолжались и в этом году. В том числе подводные, связанные с исключительным риском. Очень много "атлантид" уже... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:00
2021-12-15T07:55
наука
черное море
археология
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Несмотря на пандемию, археологические раскопки продолжались и в этом году. В том числе подводные, связанные с исключительным риском. Очень много "атлантид" уже открыли, надо их изучать. Известные исследователи поделились с РИА Новости своими историями.Роман Прохоров, подводный археолог-реставратор, Центр подводных исследований РГОВ этом году мы обследовали несколько кораблей. Большинство — груда обломков, разбитая штормами, даже трудно идентифицировать. Один интересный. Мы нашли его в 2003-м, изучили только сейчас. Скорее всего, это шведский канонерский баркас, погибший в Выборгском сражении во время Русской-шведской войны 1788-1790 годов. Парусно-гребное судно с экипажем около 30 человек лежит на глубине 20-22 метров в районе города Приморска в Финском заливе.Погода неудачная выдалась, мощнейшие ветра, плохая видимость, много дней простоя, поэтому провели локальные раскопки в носовой части, на корме. Обнаружили остатки кремневых пистолетов, ружей, пушечные ядра, личные вещи офицера, фрагменты одежды, кожаные сапоги, пуговицы. Обычно в иле ткани хорошо сохраняются в бескислородных условиях. В этот раз не повезло: слишком много ржавчины.Нашли латунные пуговицы, русские монеты, причем более раннего периода. Еще надо разобраться, что они делали на шведском корабле. Кухонная утварь — латунный кофейник, медные сковороды. Два черепа.Обнаружить затонувший корабль хорошей сохранности — это как заглянуть в прошлое. Люди раньше уходили в плавание надолго, везли с собой много вещей, посуды, запасы еды, вооружение, грузы. Фактически это целый небольшой музей под водой.Известные суда, которые целенаправленно искали, уже изучены. В 2013 году нашли корабль "Лефорт", затонувший в 1857-м. На борту было 800 человек. Я участвовал как археолог в работе. По нему создали виртуальный музей. Тогда же погружались на фрегат "Олег", погибший в 1869-м.Очень интересной была работа на немецком торговом судне "Архангел Рафаил", затонувшем в 1724-м. Мы семь лет его исследовали, подняли уникальную коллекцию предметов, в том числе несколько книг, Библию. Пролежав несколько лет под слоем ила, они отлично сохранились и легко читаются. Одежду можно носить: в таком хорошем состоянии ткань. В прошлом году нашли два роскошных парика конца XVII века, в музеях это большая редкость. Все отреставрировали и передали в музей истории Кронштадта.Под водой в Финском заливе не сильно красиво: песок и ил. Одно движение ласты — и поднимается муть, поэтому важна аккуратность. Видимость обычно полметра-полтора. Глубже 12 метров абсолютно темно, нужен фонарь. Водолаз работает в мутной холодной воде при температуре четыре-шесть градусов. Это не отдых на Красном море.Мы планомерно обследуем всю территорию Финского залива. Используем гидроакустику, ищем аномалии. На интересные объекты погружаемся, измеряем, фотографируем, собираем максимум информации, пишем отчеты. Наша задача — составить карту объектов на дне. Это займет много лет.Виктор Вахонеев, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАНРаньше я мечтал найти место гибели теплохода "Армения", который затонул в Черном море 7 ноября 1941 года. Это была крупнейшая в то время морская катастрофа, она унесла жизни нескольких тысяч человек. Моя первая экспедиция связана с поисками этого корабля. Его обнаружили только в прошлом году коллеги из Минобороны.Сейчас я исследую Акру — затонувший древнегреческий город на берегу Боспора Киммерийского. Так назывался в древности Керченский пролив. Большинство античных городов локализовали с конца XVIII по начало XX века. Осталось несколько, чье местоположение вызывает вопросы: Гермисий, Зефирий, Корокондама.В прошлом году мы проводили разведку у побережья Таманского полуострова в поисках античного города. Обследовали дно квадрат за квадратом и обнаружили только корабль XIX века. Возможно, и поселение там было, но за две тысячи лет на небольшой глубине шторма все уничтожили.Акру мы изучаем 11-й сезон. Ведем раскопки раннеэллинистического квартала III-IV веков до нашей эры у городской оборонительной стены под водой и на суше. Нашли множество фрагментов керамики, бронзовый перстень с изображением богини, сидящей с зеркалом на коленях. Судя по размеру, мужской. Каменотесный инструмент II века нашей эры. За сезон несколько тысяч находок — это для нас норма. В целом эпоха поиска забытых городов завершена. Их обнаружили очень много, теперь нужно планомерно исследовать, чтобы извлечь как можно больше информации.В подводной археологии все по инструкции, действия отработаны до автоматизма. Видимость часто нулевая, и отход от правил может привести к непоправимым последствиям. Неподготовленных людей здесь нет. Мы заранее изучаем погоду, следим за сообщениями портовых служб. Если надвигается шторм, поднимаемся, и судно идет в укрытие.Работа аквалангиста связана с большим риском. Под водой мы хладнокровны как рыбы, трезво мыслим, все контролируем. От этого зависит жизнь: и твоя, и напарника. Не отвлекаемся на красивых рыбок, не кладем палец в рот крабу. Погружаясь, мы четко знаем, что делать. Бывают интересные находки, встречаются скорпены, укус которых опасен, но эмоции не должны брать верх, потому что повышается расход воздуха. А уже на берегу можно дать волю чувствам.Лет двадцать назад я вел раскопки в районе Гурзуфа. Там была средневековая стоянка кораблей, по дну разбросано много якорей, керамики. Я уже хотел всплывать и увидел крупные фрагменты амфор и целых сосудов. Начал их собирать, но количество воздуха критически уменьшалось, пришлось подниматься. Потом не нашел это место, зато жив остался.
https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html
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черное море, археология
08:00 15.12.2021
 

Остаться в живых. Археологи — о поисках затопленных городов и кораблей

© AFP 2021 / Boris HorvatФранцузский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море
Французский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Boris Horvat
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Несмотря на пандемию, археологические раскопки продолжались и в этом году. В том числе подводные, связанные с исключительным риском. Очень много "атлантид" уже открыли, надо их изучать. Известные исследователи поделились с РИА Новости своими историями.

Роман Прохоров, подводный археолог-реставратор, Центр подводных исследований РГО

© Фото : Подводный археолог-реставратор Роман ПрохоровПодводный археолог-реставратор Роман Прохоров
Подводный археолог-реставратор Роман Прохоров - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Подводный археолог-реставратор Роман Прохоров
Подводный археолог-реставратор Роман Прохоров
В этом году мы обследовали несколько кораблей. Большинство — груда обломков, разбитая штормами, даже трудно идентифицировать. Один интересный. Мы нашли его в 2003-м, изучили только сейчас. Скорее всего, это шведский канонерский баркас, погибший в Выборгском сражении во время Русской-шведской войны 1788-1790 годов. Парусно-гребное судно с экипажем около 30 человек лежит на глубине 20-22 метров в районе города Приморска в Финском заливе.
Погода неудачная выдалась, мощнейшие ветра, плохая видимость, много дней простоя, поэтому провели локальные раскопки в носовой части, на корме. Обнаружили остатки кремневых пистолетов, ружей, пушечные ядра, личные вещи офицера, фрагменты одежды, кожаные сапоги, пуговицы. Обычно в иле ткани хорошо сохраняются в бескислородных условиях. В этот раз не повезло: слишком много ржавчины.
Нашли латунные пуговицы, русские монеты, причем более раннего периода. Еще надо разобраться, что они делали на шведском корабле. Кухонная утварь — латунный кофейник, медные сковороды. Два черепа.
Обнаружить затонувший корабль хорошей сохранности — это как заглянуть в прошлое. Люди раньше уходили в плавание надолго, везли с собой много вещей, посуды, запасы еды, вооружение, грузы. Фактически это целый небольшой музей под водой.
Известные суда, которые целенаправленно искали, уже изучены. В 2013 году нашли корабль "Лефорт", затонувший в 1857-м. На борту было 800 человек. Я участвовал как археолог в работе. По нему создали виртуальный музей. Тогда же погружались на фрегат "Олег", погибший в 1869-м.
© ЦПИ РГОВодолазы обследовали фрегат "Олег" и нашли два затонувших корабля XIX века
Водолазы обследовали фрегат Олег и нашли два затонувших корабля XIX века
© ЦПИ РГО
Водолазы обследовали фрегат "Олег" и нашли два затонувших корабля XIX века
Очень интересной была работа на немецком торговом судне "Архангел Рафаил", затонувшем в 1724-м. Мы семь лет его исследовали, подняли уникальную коллекцию предметов, в том числе несколько книг, Библию. Пролежав несколько лет под слоем ила, они отлично сохранились и легко читаются. Одежду можно носить: в таком хорошем состоянии ткань. В прошлом году нашли два роскошных парика конца XVII века, в музеях это большая редкость. Все отреставрировали и передали в музей истории Кронштадта.
Под водой в Финском заливе не сильно красиво: песок и ил. Одно движение ласты — и поднимается муть, поэтому важна аккуратность. Видимость обычно полметра-полтора. Глубже 12 метров абсолютно темно, нужен фонарь. Водолаз работает в мутной холодной воде при температуре четыре-шесть градусов. Это не отдых на Красном море.
Мы планомерно обследуем всю территорию Финского залива. Используем гидроакустику, ищем аномалии. На интересные объекты погружаемся, измеряем, фотографируем, собираем максимум информации, пишем отчеты. Наша задача — составить карту объектов на дне. Это займет много лет.
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Подводник готовится к погружению на затонувший корабль "Архангел Рафаил", Финский залив, 2019 год

Архангел Рафаил
1 из 9

Подводник готовится к погружению на затонувший корабль "Архангел Рафаил", Финский залив, 2019 год

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Погружение на затонувший корабль "Архангел Рафаил"

Архангел Рафаил
2 из 9

Погружение на затонувший корабль "Архангел Рафаил"

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Погружение подводного археолога

Архангел Рафаил
3 из 9

Погружение подводного археолога

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Археолог показывает находки, поднятые с "Архангела Рафаила"

Архангел Рафаил
4 из 9

Археолог показывает находки, поднятые с "Архангела Рафаила"

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Работа на корабле "Архангел Рафаил". Он лежит на глубине более 20 метров, там царит полная темнота

Архангел Рафаил
5 из 9

Работа на корабле "Архангел Рафаил". Он лежит на глубине более 20 метров, там царит полная темнота

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Сапоги, поднятые с корабля "Архангел Рафаил". Все вещи, ткани хорошо сохранились

Архангел Рафаил
6 из 9

Сапоги, поднятые с корабля "Архангел Рафаил". Все вещи, ткани хорошо сохранились

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Костюм после реставрации

Архангел Рафаил
7 из 9

Костюм после реставрации

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Рукавицы

Архангел Рафаил
8 из 9

Рукавицы

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Библия прекрасной сохранности, хотя пролежала под водой две сотни лет

Архангел Рафаил
9 из 9

Библия прекрасной сохранности, хотя пролежала под водой две сотни лет

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
1 из 9

Подводник готовится к погружению на затонувший корабль "Архангел Рафаил", Финский залив, 2019 год

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
2 из 9

Погружение на затонувший корабль "Архангел Рафаил"

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
3 из 9

Погружение подводного археолога

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
4 из 9

Археолог показывает находки, поднятые с "Архангела Рафаила"

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
5 из 9

Работа на корабле "Архангел Рафаил". Он лежит на глубине более 20 метров, там царит полная темнота

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
6 из 9

Сапоги, поднятые с корабля "Архангел Рафаил". Все вещи, ткани хорошо сохранились

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
7 из 9

Костюм после реставрации

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
8 из 9

Рукавицы

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества
9 из 9

Библия прекрасной сохранности, хотя пролежала под водой две сотни лет

© Фото : Центр подводных исследований Русского географического общества

Виктор Вахонеев, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН

© Фото : институт истории материальной культуры РАНСтарший научный сотрудник, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : институт истории материальной культуры РАН
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев
Раньше я мечтал найти место гибели теплохода "Армения", который затонул в Черном море 7 ноября 1941 года. Это была крупнейшая в то время морская катастрофа, она унесла жизни нескольких тысяч человек. Моя первая экспедиция связана с поисками этого корабля. Его обнаружили только в прошлом году коллеги из Минобороны.
Сейчас я исследую Акру — затонувший древнегреческий город на берегу Боспора Киммерийского. Так назывался в древности Керченский пролив. Большинство античных городов локализовали с конца XVIII по начало XX века. Осталось несколько, чье местоположение вызывает вопросы: Гермисий, Зефирий, Корокондама.
В прошлом году мы проводили разведку у побережья Таманского полуострова в поисках античного города. Обследовали дно квадрат за квадратом и обнаружили только корабль XIX века. Возможно, и поселение там было, но за две тысячи лет на небольшой глубине шторма все уничтожили.
Акру мы изучаем 11-й сезон. Ведем раскопки раннеэллинистического квартала III-IV веков до нашей эры у городской оборонительной стены под водой и на суше. Нашли множество фрагментов керамики, бронзовый перстень с изображением богини, сидящей с зеркалом на коленях. Судя по размеру, мужской. Каменотесный инструмент II века нашей эры. За сезон несколько тысяч находок — это для нас норма. В целом эпоха поиска забытых городов завершена. Их обнаружили очень много, теперь нужно планомерно исследовать, чтобы извлечь как можно больше информации.
© Фото из архива ИИМК РАНБашня затопленного города Акра
Башня затопленного города Акра
© Фото из архива ИИМК РАН
Башня затопленного города Акра
В подводной археологии все по инструкции, действия отработаны до автоматизма. Видимость часто нулевая, и отход от правил может привести к непоправимым последствиям. Неподготовленных людей здесь нет. Мы заранее изучаем погоду, следим за сообщениями портовых служб. Если надвигается шторм, поднимаемся, и судно идет в укрытие.
Работа аквалангиста связана с большим риском. Под водой мы хладнокровны как рыбы, трезво мыслим, все контролируем. От этого зависит жизнь: и твоя, и напарника. Не отвлекаемся на красивых рыбок, не кладем палец в рот крабу. Погружаясь, мы четко знаем, что делать. Бывают интересные находки, встречаются скорпены, укус которых опасен, но эмоции не должны брать верх, потому что повышается расход воздуха. А уже на берегу можно дать волю чувствам.
Лет двадцать назад я вел раскопки в районе Гурзуфа. Там была средневековая стоянка кораблей, по дну разбросано много якорей, керамики. Я уже хотел всплывать и увидел крупные фрагменты амфор и целых сосудов. Начал их собирать, но количество воздуха критически уменьшалось, пришлось подниматься. Потом не нашел это место, зато жив остался.
Раскопки ведут с помощью гидроэжекторов – мощных подводных помп
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