https://ria.ru/20211215/arkheologiya-1763187072.html

Остаться в живых. Археологи — о поисках затопленных городов и кораблей

Остаться в живых. Археологи — о поисках затопленных городов и кораблей - РИА Новости, 15.12.2021

Остаться в живых. Археологи — о поисках затопленных городов и кораблей

Несмотря на пандемию, археологические раскопки продолжались и в этом году. В том числе подводные, связанные с исключительным риском. Очень много "атлантид" уже... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:00

2021-12-15T08:00

2021-12-15T07:55

наука

черное море

археология

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Несмотря на пандемию, археологические раскопки продолжались и в этом году. В том числе подводные, связанные с исключительным риском. Очень много "атлантид" уже открыли, надо их изучать. Известные исследователи поделились с РИА Новости своими историями.Роман Прохоров, подводный археолог-реставратор, Центр подводных исследований РГОВ этом году мы обследовали несколько кораблей. Большинство — груда обломков, разбитая штормами, даже трудно идентифицировать. Один интересный. Мы нашли его в 2003-м, изучили только сейчас. Скорее всего, это шведский канонерский баркас, погибший в Выборгском сражении во время Русской-шведской войны 1788-1790 годов. Парусно-гребное судно с экипажем около 30 человек лежит на глубине 20-22 метров в районе города Приморска в Финском заливе.Погода неудачная выдалась, мощнейшие ветра, плохая видимость, много дней простоя, поэтому провели локальные раскопки в носовой части, на корме. Обнаружили остатки кремневых пистолетов, ружей, пушечные ядра, личные вещи офицера, фрагменты одежды, кожаные сапоги, пуговицы. Обычно в иле ткани хорошо сохраняются в бескислородных условиях. В этот раз не повезло: слишком много ржавчины.Нашли латунные пуговицы, русские монеты, причем более раннего периода. Еще надо разобраться, что они делали на шведском корабле. Кухонная утварь — латунный кофейник, медные сковороды. Два черепа.Обнаружить затонувший корабль хорошей сохранности — это как заглянуть в прошлое. Люди раньше уходили в плавание надолго, везли с собой много вещей, посуды, запасы еды, вооружение, грузы. Фактически это целый небольшой музей под водой.Известные суда, которые целенаправленно искали, уже изучены. В 2013 году нашли корабль "Лефорт", затонувший в 1857-м. На борту было 800 человек. Я участвовал как археолог в работе. По нему создали виртуальный музей. Тогда же погружались на фрегат "Олег", погибший в 1869-м.Очень интересной была работа на немецком торговом судне "Архангел Рафаил", затонувшем в 1724-м. Мы семь лет его исследовали, подняли уникальную коллекцию предметов, в том числе несколько книг, Библию. Пролежав несколько лет под слоем ила, они отлично сохранились и легко читаются. Одежду можно носить: в таком хорошем состоянии ткань. В прошлом году нашли два роскошных парика конца XVII века, в музеях это большая редкость. Все отреставрировали и передали в музей истории Кронштадта.Под водой в Финском заливе не сильно красиво: песок и ил. Одно движение ласты — и поднимается муть, поэтому важна аккуратность. Видимость обычно полметра-полтора. Глубже 12 метров абсолютно темно, нужен фонарь. Водолаз работает в мутной холодной воде при температуре четыре-шесть градусов. Это не отдых на Красном море.Мы планомерно обследуем всю территорию Финского залива. Используем гидроакустику, ищем аномалии. На интересные объекты погружаемся, измеряем, фотографируем, собираем максимум информации, пишем отчеты. Наша задача — составить карту объектов на дне. Это займет много лет.Виктор Вахонеев, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАНРаньше я мечтал найти место гибели теплохода "Армения", который затонул в Черном море 7 ноября 1941 года. Это была крупнейшая в то время морская катастрофа, она унесла жизни нескольких тысяч человек. Моя первая экспедиция связана с поисками этого корабля. Его обнаружили только в прошлом году коллеги из Минобороны.Сейчас я исследую Акру — затонувший древнегреческий город на берегу Боспора Киммерийского. Так назывался в древности Керченский пролив. Большинство античных городов локализовали с конца XVIII по начало XX века. Осталось несколько, чье местоположение вызывает вопросы: Гермисий, Зефирий, Корокондама.В прошлом году мы проводили разведку у побережья Таманского полуострова в поисках античного города. Обследовали дно квадрат за квадратом и обнаружили только корабль XIX века. Возможно, и поселение там было, но за две тысячи лет на небольшой глубине шторма все уничтожили.Акру мы изучаем 11-й сезон. Ведем раскопки раннеэллинистического квартала III-IV веков до нашей эры у городской оборонительной стены под водой и на суше. Нашли множество фрагментов керамики, бронзовый перстень с изображением богини, сидящей с зеркалом на коленях. Судя по размеру, мужской. Каменотесный инструмент II века нашей эры. За сезон несколько тысяч находок — это для нас норма. В целом эпоха поиска забытых городов завершена. Их обнаружили очень много, теперь нужно планомерно исследовать, чтобы извлечь как можно больше информации.В подводной археологии все по инструкции, действия отработаны до автоматизма. Видимость часто нулевая, и отход от правил может привести к непоправимым последствиям. Неподготовленных людей здесь нет. Мы заранее изучаем погоду, следим за сообщениями портовых служб. Если надвигается шторм, поднимаемся, и судно идет в укрытие.Работа аквалангиста связана с большим риском. Под водой мы хладнокровны как рыбы, трезво мыслим, все контролируем. От этого зависит жизнь: и твоя, и напарника. Не отвлекаемся на красивых рыбок, не кладем палец в рот крабу. Погружаясь, мы четко знаем, что делать. Бывают интересные находки, встречаются скорпены, укус которых опасен, но эмоции не должны брать верх, потому что повышается расход воздуха. А уже на берегу можно дать волю чувствам.Лет двадцать назад я вел раскопки в районе Гурзуфа. Там была средневековая стоянка кораблей, по дну разбросано много якорей, керамики. Я уже хотел всплывать и увидел крупные фрагменты амфор и целых сосудов. Начал их собирать, но количество воздуха критически уменьшалось, пришлось подниматься. Потом не нашел это место, зато жив остался.

https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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черное море, археология