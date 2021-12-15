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В СВР рассчитывают, что Запад объяснит следы яда в анализах Навального
В СВР рассчитывают, что Запад объяснит следы яда в анализах Навального - РИА Новости, 15.12.2021
В СВР рассчитывают, что Запад объяснит следы яда в анализах Навального
Россия рассчитывает, что Запад пояснит, каким образом в анализах блогера Алексея Навального появились следов боевого отравляющего вещества после отправки того в РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:11
2021-12-15T10:24
сергей нарышкин
алексей навальный
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Запад пояснит, каким образом в анализах блогера Алексея Навального появились следов боевого отравляющего вещества после отправки того в Берлин из РФ осенью 2020 года, но пока вразумительных объяснений нет, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Что же касается новых сведений по этому "делу", то, увы, несмотря на неоднократные запросы нашей страны, на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.Тщательные медицинские обследования, проведенные российскими врачами до того, как Навальный покинул территорию РФ, таких следов не выявили, напомнил Нарышкин."Отсюда наши закономерные вопросы к партнерам на Западе: когда, где и как стало возможно отравление гражданина России после его посадки на самолет в Омске? Причастны ли к этому лица, сопровождавшие блогера? Мы продолжаем рассчитывать на прояснение западными коллегами этой ситуации", - добавил директор СВР.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211202/navalnyy-1761752720.html
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сергей нарышкин, алексей навальный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
08:11 15.12.2021 (обновлено: 10:24 15.12.2021)
 
В СВР рассчитывают, что Запад объяснит следы яда в анализах Навального

Глава СВР Нарышкин: Россия рассчитывает, что Запад объяснит след яда в анализах Навального

© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Запад пояснит, каким образом в анализах блогера Алексея Навального появились следов боевого отравляющего вещества после отправки того в Берлин из РФ осенью 2020 года, но пока вразумительных объяснений нет, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Что же касается новых сведений по этому "делу", то, увы, несмотря на неоднократные запросы нашей страны, на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.
Тщательные медицинские обследования, проведенные российскими врачами до того, как Навальный покинул территорию РФ, таких следов не выявили, напомнил Нарышкин.
"Отсюда наши закономерные вопросы к партнерам на Западе: когда, где и как стало возможно отравление гражданина России после его посадки на самолет в Омске? Причастны ли к этому лица, сопровождавшие блогера? Мы продолжаем рассчитывать на прояснение западными коллегами этой ситуации", - добавил директор СВР.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:22
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
29 ноября, 21:46
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Сергей НарышкинАлексей НавальныйСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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