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Алтайский курорт "Манжерок" стал популярнее у туристов

Алтайский курорт "Манжерок" стал популярнее у туристов - РИА Новости, 15.12.2021

Алтайский курорт "Манжерок" стал популярнее у туристов

За последний год туристический поток на алтайский "Манжерок" вырос на 60 процентов, сообщает пресс-служба курорта. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:47

2021-12-15T15:47

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. За последний год туристический поток на алтайский "Манжерок" вырос на 60 процентов, сообщает пресс-служба курорта."Мы рассчитываем увеличить посещаемость до цифры в один миллион 200 человек за сезон к концу 2023 года и более 10 000 гостей в день за счет развития инфраструктурных объектов, — заявил председатель совета директоров ООО "Всесезонный курорт "Манжерок" Иван Морозов.К 2023 году планируется открыть на территории премиальный гостиничный комплекс на 304 номера, панорамный ресторан на вершине горы, тематический парк, несколько вилл и бань, а также четыре кресельные канатные дороги. Общий километраж горнолыжных трасс составит более 56 километров.На данный момент в "Манжероке" находится самый большой в России байк-парк. Уточняется, что в 2020 году курорт посетили около 300 тысяч человек.

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