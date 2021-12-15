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Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года
Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года - РИА Новости, 15.12.2021
Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года
17 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА по итогам года на тему: "Роль фундаментальной науки в борьбе с пандемией COVID-19".
2021-12-15T15:43
2021-12-15T15:49
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Задать вопросНа общем собрании членов РАН прозвучало около 40-ка научных докладов ведущих специалистов страны и мира, в которых проанализированы не только медицинские, но и экономические, социальные, психологические и другие аспекты пандемии. Российская наука дает хороший мобилизационный ответ на пандемию.Массированная атака ведется по нескольким направлениям: в кратчайшие сроки зарегистрированы 94 отечественные тест-системы для диагностики COVID-19, разрабатываются новые вакцины на новых технологических платформах, на подходе – вакцина от омикрон-штамма коронавируса, зарегистрировано 14 лекарственных препаратов по показаниям COVID-19.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анонсы
15:43 15.12.2021 (обновлено: 15:49 15.12.2021)
 

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года

Читать ria.ru в
17 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА по итогам года на тему: "Роль фундаментальной науки в борьбе с пандемией COVID-19".
Задать вопрос

На общем собрании членов РАН прозвучало около 40-ка научных докладов ведущих специалистов страны и мира, в которых проанализированы не только медицинские, но и экономические, социальные, психологические и другие аспекты пандемии. Российская наука дает хороший мобилизационный ответ на пандемию.
Массированная атака ведется по нескольким направлениям: в кратчайшие сроки зарегистрированы 94 отечественные тест-системы для диагностики COVID-19, разрабатываются новые вакцины на новых технологических платформах, на подходе – вакцина от омикрон-штамма коронавируса, зарегистрировано 14 лекарственных препаратов по показаниям COVID-19.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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