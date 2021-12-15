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Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года - РИА Новости, 15.12.2021

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года

17 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА по итогам года на тему: "Роль фундаментальной науки в борьбе с пандемией COVID-19".

2021-12-15T15:43

2021-12-15T15:43

2021-12-15T15:49

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Задать вопросНа общем собрании членов РАН прозвучало около 40-ка научных докладов ведущих специалистов страны и мира, в которых проанализированы не только медицинские, но и экономические, социальные, психологические и другие аспекты пандемии. Российская наука дает хороший мобилизационный ответ на пандемию.Массированная атака ведется по нескольким направлениям: в кратчайшие сроки зарегистрированы 94 отечественные тест-системы для диагностики COVID-19, разрабатываются новые вакцины на новых технологических платформах, на подходе – вакцина от омикрон-штамма коронавируса, зарегистрировано 14 лекарственных препаратов по показаниям COVID-19.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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