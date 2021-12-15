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Курорт Абрау-Дюрсо откроет зимний каток с видом на озеро
Курорт Абрау-Дюрсо откроет зимний каток с видом на озеро - РИА Новости, 15.12.2021
Курорт Абрау-Дюрсо откроет зимний каток с видом на озеро
Курорт Абрау-Дюрсо, расположенный в Краснодарском крае, 18 декабря откроет зимний каток с видом на озеро, аттракцион будет работать всю зиму, сообщает центр... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:23
2021-12-15T14:23
2021-12-15T14:23
туризм
краснодарский край
абрау-дюрсо
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Курорт Абрау-Дюрсо, расположенный в Краснодарском крае, 18 декабря откроет зимний каток с видом на озеро, аттракцион будет работать всю зиму, сообщает центр туризма Абрау-Дюрсо."К новогодним праздникам Абрау-Дюрсо готовит подарок для жителей и гостей курорта. В субботу, 18 декабря 2021 года, состоится открытие катка Abrau Light в Большом шатре Арт-парка. В честь этого события, 18 и 19 декабря 2021 года, на льду выступят участники клуба фигурного катания Lucky Ice из Краснодара", - говорится в сообщении.Уточняется, что с катка открывается вид на живописное озеро Абрау. Искусственное покрытие площадью 400 квадратных метров изготовлено по современным технологиям, которые позволяют проводить тренировки на профессиональном уровне. Будет работать прокат коньков.Каток будет открыт в течение всей зимы. Его смогут посетить гости, начиная с 5-летнего возраста.Курорт Абрау-Дюрсо славится своим ландшафтом и целебным воздухом. Летом средняя температура воздуха составляет около плюс 26, зимой держится около 5 тепла — редко, когда столбик термометра опускается ниже нуля. Одной из главных природных достопримечательностей курорта считается озеро Абрау – самый крупный пресноводный водоем не только в Краснодарском крае, но и на всем Северо-Западном Кавказе. С 1974 года озеро объявлено памятником природы.
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краснодарский край, абрау-дюрсо, новости - туризм
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости.
Курорт Абрау-Дюрсо
, расположенный в Краснодарском крае
, 18 декабря откроет зимний каток с видом на озеро, аттракцион будет работать всю зиму, сообщает центр туризма Абрау-Дюрсо.
"К новогодним праздникам Абрау-Дюрсо готовит подарок для жителей и гостей курорта. В субботу, 18 декабря 2021 года, состоится открытие катка Abrau Light в Большом шатре Арт-парка. В честь этого события, 18 и 19 декабря 2021 года, на льду выступят участники клуба фигурного катания Lucky Ice из Краснодара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с катка открывается вид на живописное озеро Абрау. Искусственное покрытие площадью 400 квадратных метров изготовлено по современным технологиям, которые позволяют проводить тренировки на профессиональном уровне. Будет работать прокат коньков.
Каток будет открыт в течение всей зимы. Его смогут посетить гости, начиная с 5-летнего возраста.
Курорт Абрау-Дюрсо славится своим ландшафтом и целебным воздухом. Летом средняя температура воздуха составляет около плюс 26, зимой держится около 5 тепла — редко, когда столбик термометра опускается ниже нуля. Одной из главных природных достопримечательностей курорта считается озеро Абрау – самый крупный пресноводный водоем не только в Краснодарском крае, но и на всем Северо-Западном Кавказе. С 1974 года озеро объявлено памятником природы.