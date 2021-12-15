https://ria.ru/20211215/abrau-dyurso-1763843129.html

Курорт Абрау-Дюрсо откроет зимний каток с видом на озеро

Курорт Абрау-Дюрсо откроет зимний каток с видом на озеро - РИА Новости, 15.12.2021

Курорт Абрау-Дюрсо откроет зимний каток с видом на озеро

Курорт Абрау-Дюрсо, расположенный в Краснодарском крае, 18 декабря откроет зимний каток с видом на озеро, аттракцион будет работать всю зиму, сообщает центр... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:23

2021-12-15T14:23

2021-12-15T14:23

туризм

краснодарский край

абрау-дюрсо

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Курорт Абрау-Дюрсо, расположенный в Краснодарском крае, 18 декабря откроет зимний каток с видом на озеро, аттракцион будет работать всю зиму, сообщает центр туризма Абрау-Дюрсо."К новогодним праздникам Абрау-Дюрсо готовит подарок для жителей и гостей курорта. В субботу, 18 декабря 2021 года, состоится открытие катка Abrau Light в Большом шатре Арт-парка. В честь этого события, 18 и 19 декабря 2021 года, на льду выступят участники клуба фигурного катания Lucky Ice из Краснодара", - говорится в сообщении.Уточняется, что с катка открывается вид на живописное озеро Абрау. Искусственное покрытие площадью 400 квадратных метров изготовлено по современным технологиям, которые позволяют проводить тренировки на профессиональном уровне. Будет работать прокат коньков.Каток будет открыт в течение всей зимы. Его смогут посетить гости, начиная с 5-летнего возраста.Курорт Абрау-Дюрсо славится своим ландшафтом и целебным воздухом. Летом средняя температура воздуха составляет около плюс 26, зимой держится около 5 тепла — редко, когда столбик термометра опускается ниже нуля. Одной из главных природных достопримечательностей курорта считается озеро Абрау – самый крупный пресноводный водоем не только в Краснодарском крае, но и на всем Северо-Западном Кавказе. С 1974 года озеро объявлено памятником природы.

https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html

краснодарский край

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краснодарский край, абрау-дюрсо, новости - туризм