https://ria.ru/20211215/abkhaziya-1763803237.html
Власти Абхазии ожидают большой турпоток из России на новогодние праздники
Власти Абхазии ожидают большой турпоток из России на новогодние праздники - РИА Новости, 15.12.2021
Власти Абхазии ожидают большой турпоток из России на новогодние праздники
Большой поток российских туристов ожидается в Абхазии на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минтуризма республики. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:58
2021-12-15T12:58
2021-12-15T12:58
туризм
сухум
абхазия
новый год
новости - туризм
гагра
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580112894_213:0:1152:528_1920x0_80_0_0_dd28593b041686bb4ebc8d30af4f11ac.jpg
СУХУМ, 15 дек — РИА Новости. Большой поток российских туристов ожидается в Абхазии на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.Особой популярностью у гостей в этот период пользуются Гагра, Новый Афон и Сухум.По информации ведомства, путешественников привлекает отсутствие антиковидных ограничений при посещении Абхазии: в республику можно въехать и поселиться в гостиницах без предоставления результатов ПЦР-исследований или QR-кодов.Согласно опросу абхазских отельеров и российских экспертов, рост бронирований ожидается после 15 декабря. Сейчас на новогодние праздники выкуплено более 50 процентов туров.Цены на путевки в Абхазию на Новый год варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. Средняя продолжительность — от четырех до семи дней.
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
сухум
абхазия
гагра
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580112894_448:0:1152:528_1920x0_80_0_0_b0419fe4f6bceb7865b75871a2562302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухум, абхазия, новый год, новости - туризм, гагра, туризм, россия, туристы
Власти Абхазии ожидают большой турпоток из России на новогодние праздники
В Абхазии прогнозируют высокий спрос на новогодние туры в страну среди россиян
СУХУМ, 15 дек — РИА Новости. Большой поток российских туристов ожидается в Абхазии на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.
Особой популярностью у гостей в этот период пользуются Гагра, Новый Афон и Сухум.
По информации ведомства, путешественников привлекает отсутствие антиковидных ограничений при посещении Абхазии: в республику можно въехать и поселиться в гостиницах без предоставления результатов ПЦР-исследований или QR-кодов.
Согласно опросу абхазских отельеров и российских экспертов, рост бронирований ожидается после 15 декабря. Сейчас на новогодние праздники выкуплено более 50 процентов туров.
Цены на путевки в Абхазию на Новый год варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. Средняя продолжительность — от четырех до семи дней.