https://ria.ru/20211215/abkhaziya-1763803237.html

Власти Абхазии ожидают большой турпоток из России на новогодние праздники

Власти Абхазии ожидают большой турпоток из России на новогодние праздники - РИА Новости, 15.12.2021

Власти Абхазии ожидают большой турпоток из России на новогодние праздники

Большой поток российских туристов ожидается в Абхазии на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минтуризма республики. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:58

2021-12-15T12:58

2021-12-15T12:58

туризм

сухум

абхазия

новый год

новости - туризм

гагра

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580112894_213:0:1152:528_1920x0_80_0_0_dd28593b041686bb4ebc8d30af4f11ac.jpg

СУХУМ, 15 дек — РИА Новости. Большой поток российских туристов ожидается в Абхазии на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.Особой популярностью у гостей в этот период пользуются Гагра, Новый Афон и Сухум.По информации ведомства, путешественников привлекает отсутствие антиковидных ограничений при посещении Абхазии: в республику можно въехать и поселиться в гостиницах без предоставления результатов ПЦР-исследований или QR-кодов.Согласно опросу абхазских отельеров и российских экспертов, рост бронирований ожидается после 15 декабря. Сейчас на новогодние праздники выкуплено более 50 процентов туров.Цены на путевки в Абхазию на Новый год варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. Средняя продолжительность — от четырех до семи дней.

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

сухум

абхазия

гагра

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сухум, абхазия, новый год, новости - туризм, гагра, туризм, россия, туристы