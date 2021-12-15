https://ria.ru/20211215/abkhaziya-1763801945.html

Посол в Абхазии покинул свой пост

Посол в Абхазии покинул свой пост - РИА Новости, 15.12.2021

Посол в Абхазии покинул свой пост

Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву, сообщает пресс-служба российской дипмиссии в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:30

2021-12-15T11:30

2021-12-15T13:29

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СУХУМ, 15 дек - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву, сообщает пресс-служба российской дипмиссии в республике."Пятнадцатого декабря чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия А. А. Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву", - говорится в сообщении. Обязанности посла временно будет исполнять советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.Руководство и члены Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющего 22 организации, поблагодарили Двинянина за сотрудничество и содействие в работе."Уважаемый Алексей Аркадьевич! Координационный союз организаций русских соотечественников искренне благодарит Вас за тепло, ответственность, человечность, твердую личную позицию и неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Абхазией!" - сообщили в пресс-службе КСОРС.Члены союза отметили, что несмотря на сложную геополитическую обстановку Двинянин с честью и достоинством служил интересам России и Абхазии, неустанно занимаясь разрешением актуальных проблем и развитием сотрудничества между двумя странами."Уверены, Ваша мудрость, знания, уравновешенность, работоспособность, стратегическое мышление еще много раз послужат Великой России и всем кто ее ценит и любит", - подчеркнули в пресс-службе.Алексей Двинянин был назначен на должность посла в марте 2018 года. До назначения послом он работал заместителем директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России. Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года.

https://ria.ru/20211029/malta-1756845868.html

https://ria.ru/20210430/posol-1730652547.html

https://ria.ru/20210928/posol-1752163094.html

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политика, москва, абхазия, семен григорьев, алексей двинянин, россия