https://ria.ru/20211214/zhile-1763608296.html

В Тюменской области условия проживания улучшили более трех тысяч семей

В Тюменской области условия проживания улучшили более трех тысяч семей - РИА Новости, 14.12.2021

В Тюменской области условия проживания улучшили более трех тысяч семей

В 2021 году в рамках программ, действующих в Тюменской области, были приобретены почти 155 тысяч квадратных метров жилья, это помогло улучшить условия... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:28

2021-12-14T10:28

2021-12-14T10:28

тюменская область

жилье

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ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. В 2021 году в рамках программ, действующих в Тюменской области, были приобретены почти 155 тысяч квадратных метров жилья, это помогло улучшить условия проживания более трех тысяч молодых семей, работников бюджетной сферы, переселенцев из аварийного жилья, льготных категорий граждан и тех, кто выехал из ЯНАО, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.В регионе, по данным на первое декабря, введены в эксплуатацию почти миллион триста тысяч квадратных метров жилья, что практически соответствует общему плановому объему ввода жилья в строй на этот год.В 2022 году, по данным Главного управления строительства Тюменской области, в регионе планируется ввести в строй миллион шестьсот тысяч квадратных метров и приобрести для реализации жилищных программ порядка 136 тысяч квадратных метров жилья. Условия проживания смогут улучшить почти 2 700 семей.

https://ria.ru/20211210/investproekty-1763102301.html

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жилье