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Благодаря нацпроекту в Жигулевске скоро появится новый детский сад
Благодаря нацпроекту в Жигулевске скоро появится новый детский сад - РИА Новости, 22.12.2021
Благодаря нацпроекту в Жигулевске скоро появится новый детский сад
В Жигулевске Самарской области построят новый детский сад на 240 детей, сообщает министерство строительства области. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-14T16:17
2021-12-22T16:36
самарская область
жигулевск
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САМАРА, 14 дек – РИА Новости. В Жигулевске Самарской области построят новый детский сад на 240 детей, сообщает министерство строительства области.На сегодня готовность дошкольного учреждения составляет уже почти 96%.В настоящее время строители выполняют внутреннюю отделку помещений, электромонтажные работы, завершают монтаж системы водоснабжения и водоотведения. Продолжается благоустройство территории, сборка теневых навесов и устройство резинового покрытия игровых площадок.После ввода объекта в эксплуатацию его смогут посещать 240 детей, из них 80 малышей в возрасте до 3 лет. В трехэтажном здании на первом этаже разместятся четыре ясельные группы и кухня. Группы для детей постарше предусмотрены на втором и третьем этажах. Кроме этого, здесь будут музыкальные и гимнастические залы, кабинеты предметно-практического обучения, а также отдельные комнаты для педагога-психолога и логопеда. На цокольном этаже предусмотрены тепловой пункт, насосная, прачечная и другие технические помещения. На прилегающей территории установлены беседки, качели, карусели, площадки для спортивных игр.Главной особенностью станет "соляная комната" с микроклиматом, предусмотренная для повышения иммунитета у детей и исключения осложнения после вирусных и других заболеваний. Создание новых мест в детских садах, оснащение дошкольных и школьных учреждений, улучшение качества жизни людей – часть стратегии лидерства Самарской области, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.
https://ria.ru/20211214/kultura-1763690246.html
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самарская область, жигулевск
16:17 14.12.2021 (обновлено: 16:36 22.12.2021)
 

Благодаря нацпроекту в Жигулевске скоро появится новый детский сад

CC BY 4.0 / Министерство строительства Самарской области / Благодаря нацпроекту в Жигулевске скоро появится новый детский сад
Благодаря нацпроекту в Жигулевске скоро появится новый детский сад - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC BY 4.0 / Министерство строительства Самарской области /
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 дек – РИА Новости. В Жигулевске Самарской области построят новый детский сад на 240 детей, сообщает министерство строительства области.
На сегодня готовность дошкольного учреждения составляет уже почти 96%.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 16:29
Самарский губернатор встретился с обладателями грантов в области культуры
В настоящее время строители выполняют внутреннюю отделку помещений, электромонтажные работы, завершают монтаж системы водоснабжения и водоотведения. Продолжается благоустройство территории, сборка теневых навесов и устройство резинового покрытия игровых площадок.
После ввода объекта в эксплуатацию его смогут посещать 240 детей, из них 80 малышей в возрасте до 3 лет. В трехэтажном здании на первом этаже разместятся четыре ясельные группы и кухня. Группы для детей постарше предусмотрены на втором и третьем этажах. Кроме этого, здесь будут музыкальные и гимнастические залы, кабинеты предметно-практического обучения, а также отдельные комнаты для педагога-психолога и логопеда. На цокольном этаже предусмотрены тепловой пункт, насосная, прачечная и другие технические помещения. На прилегающей территории установлены беседки, качели, карусели, площадки для спортивных игр.
Главной особенностью станет "соляная комната" с микроклиматом, предусмотренная для повышения иммунитета у детей и исключения осложнения после вирусных и других заболеваний. Создание новых мест в детских садах, оснащение дошкольных и школьных учреждений, улучшение качества жизни людей – часть стратегии лидерства Самарской области, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.
 
Самарская областьЖигулевск
 
 
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