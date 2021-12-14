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У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.12.2021
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:16
2021-12-14T08:16
в мире
чили
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 04.23 по времени UTC (07.23 мск). Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от города Вальенар с населением свыше 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 22,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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в мире, чили
08:16 14.12.2021
 
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

У северного побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкЖилые дома в Вальпараисо
Жилые дома в Вальпараисо - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Игнасио Амикони
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 04.23 по времени UTC (07.23 мск). Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от города Вальенар с населением свыше 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 22,5 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Президентские выборы в Чили - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 06:30
В Чили пройдет второй тур президентских выборов
 
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