https://ria.ru/20211214/zemletryasenie-1763595462.html
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.12.2021
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:16
2021-12-14T08:16
2021-12-14T08:16
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 04.23 по времени UTC (07.23 мск). Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от города Вальенар с населением свыше 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 22,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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в мире, чили
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5
У северного побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5