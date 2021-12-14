https://ria.ru/20211214/zemletryasenie-1763595462.html

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.12.2021

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:16

2021-12-14T08:16

2021-12-14T08:16

в мире

чили

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 04.23 по времени UTC (07.23 мск). Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от города Вальенар с населением свыше 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 22,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20211122/tur-1760105183.html

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в мире, чили